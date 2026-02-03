Experto señala en la UNIA que "el éxito de Colón debe inspirar para repensar Huelva y La Rábida"

Jornada 'Huelva Conecta Talento STEM en la Sede de Santa María de La Rábida. - Clara Carrasco - Europa Press

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

El director ejecutivo (CEO) de Hexagonal LAB & Foundation, Raúl Oliván, ha afirmado este martes en la sede onubense de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) que "el éxito de la empresa de Colón y de la expedición del Descubrimiento debe inspirar para repensar Huelva y La Rábida".

Según ha indicado la UNIA en una nota de prensa, este experto ha pronunciado la conferencia 'Ecosistemas de innovación y creatividad: ¿cómo atraer el talento STEAM?' dentro de la jornada Huelva Conecta Talento STEM (habilidades y capacidades relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), enmarcada en la Cátedra de la Fundación Atlantic Copper de la UNIA.

Así, el ponente ha puesto algunos ejemplos "provocadores" de ecosistemas que atrajeron talento, de forma "sobresaliente y destacada" a lo largo de la historia, como son la Florencia del Renacimiento, la Bauhaus o el MIT (Massachusetts Institute of Tecnology).

"Y está el ejemplo de cómo en La Rábida, hace más de 500 años, la conexión virtuosa de algunos vectores es determinante para entender y explicar el éxito de la empresa de Colón y de la expedición del Descubrimiento, y, en qué medida, todo eso debe inspirar para repensar Huelva y el campus La Rábida de la UNIA, en términos contemporáneos", ha señalado.

En esta línea, ha incidido en que "potenciales ecosistemas de innovación, que actúan como un marco común y permiten entender lo abstracto; redundan positivamente en la atracción de talento, que es otro factor clave para que se den esas 'edades de oro' puestas como ejemplos, como el Renacimiento o la revolución tecnológica y del diseño".

Asimismo, se ha referido a que, para atraer talento STEM, "lo primero que hay que hacer es generar ecosistemas de innovación: entornos, espacios o territorios caracterizados por una alta densidad colectiva, que cumplen al menos seis vectores o formas de conectar ideas, equipos, instrucciones, industria, empresas, academia, etc.".

"Son territorios que se abren hacia fuera, generan conversaciones, están atentos a lo que sucede, escuchan, mapean y tienen vocación de influir en su entorno y de trascender de sus fronteras. Y tienen en cuenta que hay que unir perspectivas, saberes, sectores; lo público con lo privado y lo social; las áreas de conocimiento de la Universidad y las empresas; con la investigación, la política, los agentes sociales, la sociedad civil", ha explicado.

Además, ha añadido que hay que contemplar otros vectores como "generar comunidad, sentimiento de pertenencia, inteligencia colectiva, propósito común y lenguaje compartido; haciendo que las cosas sucedan en tiempo razonable, sean visibles e inspiradoras y llamen a la acción".

Por último, ha resumido que, para atraer talento, hay que tener seis ideas clave: "que exista un territorio con un relato seductor, con retos singulares estimulantes; que genere comunidad, alianzas y sinergias; que haya facilidad para hacer que las cosas pasen; que sean entornos para experimentar, y que cuente con infraestructuras y condiciones para trabajar".

La jornada celebrada en La Rábida ha contado con las directoras de la sede rabideña de la UNIA, la Cátedra y la Fundación Atlantic Copper, María de la O Barroso, María del Carmen Sánchez y Mária Ángeles Sánchez; así como con la concejal del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, María del Carmen García.