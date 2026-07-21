Experto en 'trading' afirma en los cursos de la UNIA que la IA "nunca sustituirá al criterio humano en las inversiones"

Estudiantes en las inmediaciones de la sede de La Rábida - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

El inversor del Trading Global Group MGJ José Luis García ha expuesto en el curso de verano '10 talleres de inteligencia artificial: herramientas gratuitas del ecosistema de Google aplicadas a la educación, la empresa y las finanzas' organizado por la Universidad Internacional de Andalucía en su sede de La Rábida (Huelva) que "el acceso a herramientas de inteligencia artificial no basta para rentabilizar los ahorros de los ciudadanos si no se cuenta con una base formativa sólida".

Según informa la UNIA en nota de prensa, el experto ha indicado que "esta falta de cualificación y aprendizaje mínimo previo opera como el principal factor de riesgo cuando los usuarios deciden delegar sus finanzas personales en los nuevos asistentes virtuales". El ponente ha desmitificado la concepción de la IA como un salvavidas financiero automático y ha aclarado que "la inteligencia artificial es un paso de optimización para cuando ya se tiene un nivel de conocimiento".

A través del uso de prompts especializados, estas herramientas permiten "elevar" de forma proporcional la probabilidad de éxito de cualquier sistema de inversión, tras actuar como complemento y nunca como sustituto del criterio humano, como ha afirmado el ponente tras mencionar que "la IA es un apoyo para mejorar el rendimiento de algo que ya se posee, pero no puede suplantar la falta de conocimiento". "Hay que saber qué preguntarle y dónde están las ventajas que se quieren potenciar", ha señalado el experto de Trading Global Group MGJ.

Cuestionado sobre dónde debe poner el usuario la línea roja antes de mostrar datos bancarios a una inteligencia artificial, García López ha señalado que para blindar su seguridad, el procedimiento idóneo consiste en "realizar simulaciones iniciales mediante cuentas demo que replican exactamente los costes y las garantías de los mercados pero operan bajo entornos y datos ficticios". "De este modo, cuando el asistente virtual procesa la estrategia de inversión definitiva, la fórmula resultante se implanta en la cuenta real por parte del inversor, sin necesidad de intervención de la IA", ha explicado el inversor.

"En España el inversor doméstico carece de interés y cualificación en comparación con países como Estados Unidos, donde al 30% de la población le importa la inversión", ha aseverado García López, tras detallar que "en el territorio español hay unas 60.000 personas que se dedican al trading, una cuota de mercado absolutamente insignificante", ha precisado.

CURSOS DE VERANO

José Luis García López es ponente en el curso de verano '10 talleres de inteligencia artificial: herramientas gratuitas del ecosistema de Google aplicadas a la educación, la empresa y las finanzas', organizado del 20 al 23 de julio por la Universidad Internacional de Andalucía a través de su sede de La Rábida.

Se trata de la tercera edición de este curso, que se amplía y actualiza con talleres sobre la nueva generación de herramientas de IA con una propuesta de "alta oportunidad por el creciente impacto de la IA en educación superior, empresa y mercados financieros, y la demanda de formación práctica con transferencia inmediata", concluye la UNIA.