Expertos señalan que "la gente habla mucho de IA, pero no sabe lo que es": "Se ha convertido en un término de marketing"

BAEZA (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

El ingeniero en electrónica y catedrático de Teoría de la Señal y de las Comunicaciones de la Universidad de Málaga, Andrés Ortiz, y el ingeniero de telecomunicación y doctor en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad de Granada, Francisco Jesús Martínez, han señalado que "el interés por la inteligencia artificial es general, en parte también por el desconocimiento".

"La gente habla mucho de ella, pero no sabe lo que es ni en que se basa, se ha convertido en un término de marketing", han afirmado en una entrevista concedida a Europa Press en Baeza (Jaén).

En este municipio dirigen el curso 'Fundamentos de Inteligencia Artificial: modelos generativos y aplicaciones avanzadas', en el marco de los Cursos de Verano organizados por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su Sede Antonio Machado.

Ortiz ha explicado que esta es la quinta edición del curso, que es una introducción a la inteligencia artificial con el objetivo de que no fuera "otro más de los muchísimos que hay del mismo tema".

"Queríamos que fuera algo diferente, darle un toque técnico con ponentes especialistas", ha concretado sobre la IA, cuya utilidad también valoran. De esta forma, al alumnado se le quiere ofrecer una experiencia de conocimiento base que explique la forma de actuación de las herramientas que están utilizando.

A su juicio, "es la mejor forma de saber usar las cosas": "Si sabes lo que hay por debajo puedes entender el por qué de una respuesta que te da, por ejemplo, ChatGPT o cualquier otro sistema de esta tipología. El entender el por qué da esa respuesta y de esa forma determinada", ha indicado.

Ambos han recordado que la idea de esta formación desde sus inicios era "hacer el curso al que les gustaría ir". "Que no nos hablen de cosas que ya sabemos, sino de cosas que no desconocemos pero que nos interesen", ha añadido Martínez.

Han elegido "conscientemente" Baeza, puesto que ambos residen en la provincia jiennense y, "sobre todo, porque Jaén es la gran olvidada de Andalucía en muchos temas, especialmente en los académicos".

Al hilo, han apuntado que el perfil de alumnos presentes en esta edición es "más variado" que años anteriores. En líneas generales, las personas que acudían a esta formación eran estudiantes de matemáticas, física o ingeniería informática, pero ahora se han "sorprendido", ya que "había gente de muchos sectores y edades".

"Siempre nos hemos preocupado para que fuera un curso del que se aprendieran cosas, tengas más o menos nivel. Nosotros recomendamos que se tengan nociones, por ejemplo, de programación, pero, si no lo tienes, vas a poder aprovechar igualmente el curso porque intentamos que los fundamentos --la base-- sí que se entiendan", han comentado.

ENFOQUE PRÁCTICO

El enfoque del curso se torna hacia un modo práctico, alejándose de la inteligencia artificial como se conoce en la universidad. Han optado por darle visibilidad a la forma en que se está implementando esta herramienta en las empresas.

"Estos cursos yo creo que nos ayudan a comprender cómo funcionan las cosas y a no creernos lo que nos suelte un modelo de lenguaje, que no perdamos el pensamiento crítico", ha expuesto Ortiz. Por el funcionamiento que tienen, existen sesgos que se "cuelan" entre las respuestas que el modelo nos proporciona, combinando parte errónea con parte verdadera.

Los ingenieros han destacado la rapidez con la que ha avanzado esta tecnología y han advertido que "nos tenemos que hacer a ella". Al respecto, Martínez ha afirmado que "la sociedad no está preparada" y que los modelos de inteligencia artificial, han sido entrenados para imitar el lenguaje humano, la fotografía, la visión y la pintura entre otros.

"Nos ha sorprendido tanto que nos hemos dejado llevar por el deslumbramiento que produce que una máquina sea capaz de dar esa salida, por lo que la gente ya no se cuestiona lo que ve, por eso no está preparada la sociedad", ha argumentado Martínez.

En este sentido, los directores han declarado que "la inteligencia artificial es una herramienta que es capaz de imitar, pero que no deja de ser un loro, un cuñado, algo que sabe expresarse y hablar, pero no tiene que saber necesariamente lo que está diciendo, no tiene conciencia".

ESTANCAMIENTO EN EL CONOCIMIENTO

Para Ortiz, además, "la inteligencia artificial va a acabar con la mediocridad, ya que, si no se hacer algo, la IA lo hará por mí". A ello ha sumado que los modelos están aprendiendo de las cosas que generan los propios modelos, de forma que al final acabará habiendo un "estancamiento en el conocimiento" y un "crecimiento exponencial" en los sesgos que derivará en respuestas completamente erróneas.

Se ha referido, además, a una cita de un amigo, en la que auguraba que "la inteligencia artificial no iba a ser capaz de superar a un ser humano porque la estupidez humana será imposible de replicar a la igual que la propia voluntad".

Andrés Ortiz ha aparecido en una informe elaborado por la Universidad de Stanford en 2022, donde se encontraba entre el dos por ciento de los investigadores más influyentes del mundo.

"A todo el mundo le gusta que le reconozcan su trabajo pero para mí es más satisfactorio ver como mis doctorados van avanzando", ha dicho, no sin precisar que un 'ranking' no condiciona nada.

De su lado, Francisco Jesús Martínez ha destacado en el mundo de la divulgación y, por ejemplo, se lanzó al programa de televisión 'Got Talent' en su edición de 2021. "Hay un porcentaje de la población que no tiene un interés nato por la ciencia y a los que normalmente no se llega nunca. Llevar a un programa de televisión algo de temática científica, aderezada con esos puntos de entretenimiento, hace que puedas picar la curiosidad a ese sector al que habitualmente no se llega", ha remarcado.

Según ha recordado, en la primera gala en la que participaron se obtuvo una audiencia de dos millones de espectadores y ha admitido que, "con que de esos dos millones, se interesaran 20 por la tabla periódica", ya se da "por satisfecho".

Ha reconocido que no se esperaban ese "botón de oro" y su meta era que los dejaran acabar la canción entera. "Una de las cosas que quería hacer con este proyecto de divulgación científica, era hacerlo cantando, con humor pero en serio", ha asumido.

En todo caso, ha afirmado que "coincidió con un momento en el que la ciencia había que ponerla en valor en la sociedad". "Creo que aprovecharon el botón de oro, no para no nosotros sino, para reconocerla en ese momento", ha considerado el director.