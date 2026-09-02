Expresidente del Comité de Apelación de la RFEF señala el caso Vinicius como el más mediático durante su mandato

El catedrático de Derecho Penal Miguel Díaz, en la Sede Antonio Machado. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Miguel Díaz ha aludido al caso Vinicius, por insultos racistas en el estadio valenciano de Mestalla, como el caso más mediático durante su mandato, debido a la intromisión de figuras como mandatarios como el presidente de Brasil, Lula da Silva, o figuras relevantes del fútbol mundial.

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press en la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en Baeza (Jaén), donde ha participado como ponente del curso de verano 'Derecho y deporte. Cuestiones relativas a la solución de litigios en el deporte'.

Uno de los casos que ha recordado es el citado, ocurrido en mayo de 2023 durante un partido entre el Real Madrid y el Valencia CF. Sobre su resolución inicial, ha aludido a la actuación del Comité de Competición anterior y ha señalado que "hicieron una cosa que no se debe hacer", un "rearbitraje" que retiró la sanción al jugador amonestado con tarjeta roja directa.

Ha añadido que el Comité de Competición impuso sanciones severas al Valencia con el cierre parcial del estadio varios partidos, una multa económica al club y sanciones disciplinarias a múltiples aficionados del sector donde ocurrió el acto racista hacia Vinicius, lo que, a su juicio, dejó en una posición complicada al Comité de Apelación.

El también catedrático de Derecho Penal de la Universidad de León ha explicado que este órgano que él presidía consideró que el Valencia CF había adoptado medidas preventivas. "Nos pareció que el Valencia había tomado muchas más medidas previas de las que se toman normalmente los clubes. En nuestra opinión, hizo tantas como para que no se le pudiera imputar algún tipo de responsabilidad", ha afirmado.

Finalmente, el Comité de Apelación decidió reducir las sanciones a la mitad con el cierre del estadio, además de rebajar la cuantía económica inicial. Unas medidas que, según ha reconocido, no dejaron contento a nadie, aunque paliaron la presión social alrededor de este caso.

Se trata de uno de los ejemplos de resoluciones dictadas por el Comité de Apelación que Díaz ha expuesto en su ponencia en la UNIA con el objetivo de profundizar en el funcionamiento de este órgano de la RFEF.

"Siempre ha habido acusaciones sobre nuestra independencia o toma de decisiones a favor o en contra de algunos equipos y, en mis años de mandato, hemos sido un comité absolutamente independiente", ha asegurado, no sin rechazar cualquier acusación de parcialidad.

"Principalmente, lo que ocurre cuando te pones a resolver un tema de esta trascendencia, intentas olvidar cuáles son tus gustos futbolísticos y la presión social que te rodea, al igual que debes resolver el problema desde un punto de vista neutral, sabiendo que esto no es el fin del mundo", ha comentado.

CURSOS DE VERANO

'Derecho y deporte. Cuestiones relativas a la solución de litigios en el deporte' se celebra hasta este jueves con la dirección de Ignacio Benítez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén y presidente del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, y Diego Medina, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Córdoba y secretario del citado tribunal.

Pretende ofrecer una formación integral y especializada en uno de los sectores jurídicos con mayor proyección profesional y abordar los fundamentos del derecho deportivo, comenzando por el estudio del origen y naturaleza de los juegos deportivos. Como uno de los ejes centrales del mismo, se estudia el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía.

Para ello, junto a Díaz, cuenta con ponentes como María Dolores García, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla y miembro del citado tribunal andaluz, o José Luis Guzmán, árbitro de primera división de la Real Federación Española del Fútbol y licenciado en Derecho y ADE.

También participan María del Amor Albert, jefa de lo Contencioso del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y presidenta de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Sevilla; Eugenio Benítez, secretario general de la Agencia Andaluza de la Competencia y miembro del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía. Como también lo son Eloísa Carbonell (catedrática de Derecho Administrativo de la UJA); Marta Ferrer, licenciada en Derecho, y Santiago Prados, profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz.

A ellos se suman Ignacio Jiménez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, director de la Cátedra de Derecho Deportivo y director de la Escuela Nazarí de Derecho Deportivo; José Antonio Sánchez, catedrático de Derecho Financiero de la Universidad de Huelva y decano de su Facultad de Derecho, y Miguel Ángel Vaquero, abogado especializado en derecho y gestión deportiva y presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo.