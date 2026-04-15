La formación 'El Puerto de Málaga en 360º’ se impartirá como nuevo curso de verano en la Unia

Cartel curso de verano de la UNIA - FUNDACIÓN MÁLAGA PORT

MÁLAGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Málagaport, con el apoyo de la Universidad de Málaga y la Autoridad Portuaria, promueve la formación 'El Puerto de Málaga en 360º' con el objetivo de dar a conocer la actividad del recinto portuario como motor de desarrollo económico y generador de empleo.

En el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), la propuesta educativa se centrará en el análisis del Puerto de Málaga como eje estratégico competitivo, innovador y sostenible, con un fuerte crecimiento de los tráficos y los proyectos de integración con la ciudad.

Bajo un enfoque integral, un grupo de expertos ligados profesionalmente a la actividad marítimo-portuaria ofrecerán una visión completa del funcionamiento del puerto y su papel clave en la conectividad internacional, la transformación de la fachada marítima y la responsabilidad medioambiental relacionados con las principales líneas de negocio y servicios que ofrece el recinto, según han indicado en un comunicado.

Además, el curso aborda los grandes retos contemporáneos del sector: transición energética, digitalización, logística eficiente e integración social, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

El programa se estructura en torno a los siguientes bloques temáticos: análisis histórico y territorial del Puerto de Málaga y su relación con el crecimiento urbano, el estudio de la interfaz puerto-ciudad y sus dinámicas de cooperación y conflicto, la organización institucional y gobernanza portuaria, destacando la colaboración público-privada y el papel relevante de la Comunidad Portuaria, las actividades portuarias: mercancías, cruceros, pasaje y servicios asociados.

Además de la logística e intermodalidad con conexiones terrestres, ferroviarias y aeroportuarias, la introducción al concepto de Puerto Inteligente (Smart Port) y sus aplicaciones en eficiencia, la seguridad y sostenibilidad y la sostenibilidad, descarbonización, economía circular y transición energética aplicada al ámbito portuario.

Todo esto, han indicado, combinando el enfoque teórico con el análisis de casos prácticos y ejercicios orientados a la toma de decisiones estratégicas.

El curso está dirigido a universitarios de grado y máster en áreas como ingeniería, arquitectura, economía, administración y dirección de empresas o geografía, así como a alumnado de ciclos formativos relacionados con logística, comercio internacional y administración.

También se orienta a doctorandos e investigadores en gobernanza urbana, sostenibilidad y sistemas portuarios, además de profesionales de la comunidad portuaria y del ámbito público-privado que deseen actualizar conocimientos y adquirir una visión estratégica del sector.

Por último, han valorado que con esta iniciativa, el Puerto de Málaga "se consolida como ejemplo para comprender los nuevos modelos de gestión portuaria y su impacto en el entorno económico, social y ambiental".