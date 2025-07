La fotógrafa María Clauss enseña en la UNIA a "encuadrar" el mundo con "ética, belleza y memoria"

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

La coordinadora del curso de verano 'Cortometrajes de bajo coste. Todo un reto' de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en la sede de La Rábida, María Clauss, fotógrafa y gestora cultural, y primera mujer ganadora del Premio Luis Valtueña; ha abordado "el encuadre como reflexión única y diferenciada de cada profesional".

Según ha expresado la fotógrafa en una nota de prensa emitida: "Cuando uno encuadra, lo que coge es un pedacito de la realidad, que estás separando del resto del mundo; seleccionando una pequeña porción del mundo que vemos. Cada mirada es distinta; lo bonito es esa manera única de cada persona", ha comentado, aludiendo a que una misma escena puede ser "poesía o un objeto común".

Delante a proyectos creativos, Clauss señala que la reflexión previa es "esencial", aunque "no excluye la espontaneidad". "La reflexión me ayuda, me empuja y me da la energía suficiente para mirar de esa manera. Luego puede venir la improvisación, porque la vida es así. Intento que mi imagen transmita algo y que tenga belleza, armonía y equilibrio en composición, luz, objetos, etc., para que el espectador sienta lo mismo que sentí yo", ha apuntado.

Asimismo se ha referido a la "sobreabundancia visual actual": "hay un exceso de imágenes y, por ello, hay que aprender a mirar y hacerlo con calidad" incidiendo en que no hay métodos "estrictos" para la "composición ideal". También ha remarcado que "tiene que pasar por el sentimiento y la emoción, sino es imposible transmitir".