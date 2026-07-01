Investigadora defiende en la UNIA un cambio institucional que "eduque" al alumnado a "usar la IA éticamente"

Foto de la directora del curso 'Tecnologia educativa: tendencias e innovaciones para la formación', Violeta Cebrián, durante su estancia en la Sede Tecnológica de Málaga en los cursos de verano de la UNIA - UNIA

MÁLAGA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La investigadora especializada en 'e-learning'y honestidad académica y profesora de la Universidad de Málaga (UMA) Violeta Cebrián ha abogado por la "prevención" frente al modelo meramente punitivo, ante el plagio digital, defendiendo un "cambio de paradigma institucional" donde la prohibición de las herramientas algorítmicas deje paso a una "intensa labor formativa y de concienciación".

Dentro de los cursos de verano que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) celebra esta semana en su sede en Málaga, Cebrián, que es directora del curso 'TecnologIA educativa: tendencias e innovaciones para la formación', ha advertido sobre la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) y su "reconfiguración" por completo de las estructuras del sistema de enseñanza tradicional. Según ha defendido, debido a ello, se fuerza en las aulas a "elegir entre la resistencia punitiva o la adaptación pedagógica".

"La IA está tocando todos los campos profesionales y la educación es un sector especialmente sensible porque se trabaja de cara al público, se crean materiales y se utilizan datos", ha explicado la directora del curso del que ha informado este miércoles la UNIA en un comunicado.

La también profesora de la UMA ha advertido, además, de que "es fundamental que las universidades estén comprometidas con este trabajo para no quedarse atrás ante una evolución que es constante".

FRENTE AL PLAGIO, SENSIBILIZACIÓN

Cebrián ha avisado sobre el problema de confundir el debate sobre el fraude y el plagio digital en la era de los modelos de lenguaje masivos desde un punto de vista "controlador" o "castigador" y no adaptarlo a un debate a través de la educación en valores digitales.

"La palabra clave es sensibilización. Más que aplicar medidas punitivas por un mal uso, lo más importante es la parte formativa e informativa", ha subrayado la docente.

En este sentido, la investigadora ha recalcado la importancia de "reorientar" el aprendizaje tradicional hacia el desarrollo del juicio propio de los estudiantes. "Debemos enseñar al alumnado la importancia de respetar los derechos de autor, ser honestos y citar correctamente cuando se utiliza la IA en la creación de materiales", ha manifestado Cebrián durante su intervención.

SUPERAR EL MIEDO EN EL AULA

De la misma manera, a su juicio, la transformación del ecosistema escolar "pasa necesariamente por la actualización del propio profesorado", un colectivo que ha vivido en primera persona el impacto directo de esta tecnología en las dinámicas evaluativas de sus asignaturas.

"Al principio es normal sentir preocupación sobre cómo reaccionará el alumnado y si se debe evitar su uso", ha reconocido la directora de estas jornadas formativas, que ha constatado un giro en la comunidad educativa durante los últimos meses. "Hemos evolucionado hacia querer integrarla como una herramienta potente tanto para docentes como para estudiantes. Los profesores necesitan formación para sensibilizar sobre su uso ético y responsable en todas las disciplinas y actividades", ha destacado la directora.

Por ello, el gran objetivo de esta propuesta estival de la UNIA en Málaga es que los participantes "se lleven luz sobre este tema y recursos de apoyo para su trabajo diario, ya sean herramientas o ejercicios prácticos que puedan implementar", ha apuntado Cebrián, quien ha animado también a los asistentes a "crear una red de trabajo entre ellos para involucrarse en potenciar un uso correcto de la tecnología".

De esta forma, también ha considerado que la UNIA se encuentra "en la línea correcta al formar e informar sobre IA tanto a alumnos como a profesores". Según ha razonado, las universidades públicas del siglo XXI deben ejercer un rol "formativo, informativo y preventivo, fomentando un buen uso de la tecnología en lugar de adoptar una postura meramente punitiva o de restricción".