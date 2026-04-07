Investigadores se forman en la sede de la UNIA en Baeza (Jaén) para concurrir a convocatorias ERC

Taller para solicitantes ERC Grants - UNIA

BAEZA (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) celebra en la Sede Antonio Machado de Baeza (Jaén) el taller de alto nivel para solicitantes ERC Grants (Horizon Europe): Estrategias de Excelencia y Mentorazgo práctico. El taller está dirigido por Mar Delgado, directora de la Oficina Europea de Coordinación de la Investigación en Andalucía (A-RO).

Este taller está organizado por el Centro Especializado de Apoyo a la Investigación (CEAI) de la UNIA y la propia Oficina Europea de Coordinación de la Investigación en Andalucía y cuenta con la participación de 25 investigadores más el profesorado.

La presentación oficial ha contado con las intervenciones del director del CEAI, Juan Jiménez, y de la directora de la Oficina A-RO, responsable del taller. Se celebra del 7 al 8 de abril y su objetivo es proporcionar a los investigadores un asesoramiento especializado y entrenamiento estratégico de expertos a nivel regional y nacional para perfeccionar sus propuestas y contribuir a la mejora de su competitividad y sus posibilidades de éxito en convocatorias ERC.

En las diferentes sesiones durante los dos días se abordan aspectos como la visión institucional y técnica, el proceso desde diferentes perspectivas como las de los investigadores con ERC o los evaluadores, y también hay previstos talleres prácticos enfocados en la redacción y estructuración de la propuesta.

Para ello, participan como ponentes Enrique Alba, experto nacional destacado en ERC; Leticia Riaza, national contact point ERC, FECYT; Miguel Ángel García, de la Universidad de Málaga (UMA); Mª Teresa Bajo, Cristina Martínez-Zaldívar, María Ros y Virginia Ruiz, de la Universidad de Granada (UGR), y Emma Motrico, de la Universidad de Sevilla (US).

Según se ha indicado desde la UNIA, este taller les posiciona junto a la Oficina A-RO como actores clave en el fomento de la I+D+i internacional, ofreciendo a los investigadores andaluces herramientas para competir al más alto nivel en Horizon Europe.

La Oficina Europea de Coordinación de la Investigación en Andalucía es un instrumento previsto en el borrador de la futura Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Andalucía (ACTIVA) y se integra dentro del CEAI de la UNIA.

Nace a propuesta de la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, ante la encomienda social que tiene la Internacional de Andalucía, a través del artículo 7 de sus estatutos, de fomentar la colaboración y cooperación del Sistema Universitario Andaluz con otras instituciones nacionales y extranjeras.

Como instrumento de coordinación de la I+D+I andaluza su reto es incrementar en las instituciones europeas el número de proyectos coordinados desde la región.