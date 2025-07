José Luis Corral en los cursos de la UNIA: "La catedral gótica es un microcosmos donde el tiempo se detiene"

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El catedrático de Historia Medieval y autor de novelas históricas José Luis Corral, ha afirmado que "las catedrales góticas no se miran, se experimentan" son "un microcosmos donde el tiempo se detiene". Así lo ha puesto de manifiesto el autor tras intervenir en el Curso de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en La Rábida (Huelva) sobre 'Historia y novela histórica'.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, Corral ha manifestado que "cuando entras, la luz que se filtra por las vidrieras, las columnas que se elevan como si buscaran el cielo, los colores que envuelven el espacio". "Todo te obliga a detenerte. Es un lugar fuera del tiempo", ha afirmado.

Por ello, Corral ha definido estas construcciones "no son solo una hazaña arquitectónica", sino espejo del alma medieval, que siguen hablando al presente con una fuerza estética, emocional y simbólica difícil de igualar".

Asimismo, ha asegurado que "la catedral gótica nos fascina porque representa un universo completo". "Es el edificio más importante de cualquier ciudad medieval con sede episcopal. Simboliza el orgullo de una comunidad, la creencia compartida en un proyecto común, el deseo de trascendencia. Y, además, está pensada para conmover", ha añadido.

Por ello, la combinación de "monumentalidad", "espiritualidad" y diseño "armónico" es, según el catedrático, lo que "convierte" a estos espacios en "materia viva" para la novela histórica.

De esta forma, estas ideas han sido compartidas por el historiador con el alumnado del curso ofreciendo a su vez, una inmersión personal en la que menciona "la geografía emocional del gótico". En su novela 'El Número de Dios' relata la construcción de una catedral a través de la relación "amorosa" entre un arquitecto y una pintora, donde el propio edificio se convierte en "reflejo de ese vínculo humano".

En este sentido, Corral reconoce que tiene una relación "especial" con algunas catedrales, y ha reconocido que "en España, las de Burgos y León han sido esenciales" para su trabajo narrativo. "En Europa, la de Notre-Dame de París es una referencia constante. Pero si tuviera que elegir una catedral como símbolo, sería la de Colonia. No solo por su valor arquitectónico, sino porque sobrevivió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Se mantuvo en pie, y eso la convierte en emblema de la permanencia del arte, del espíritu que no se rinde", ha señalado.

Aunque ha apuntado que no es una persona "espiritual", ha indicado que "pocas experiencias igualan la de entrar en una catedral gótica". "No es solo el espacio físico. Es lo que sientes: una sensación de plenitud, de paz, de algo que no se puede explicar con palabras. Eso es lo que tiene que recoger la novela histórica cuando habla del gótico: no solo los datos, sino la emoción", ha concluido José Luis Corral.