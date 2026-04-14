Junta destaca la impronta internacional de la UNIA y su carácter vertebrados de Andalucía a través del conocimiento

La viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Lorena Garrido, y el rector de la UNIA, José Ignacio García (d), en la entrega de reconocimientos dentro de los actos del Día de la UNIA en la sede de Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación, Lorena Garrido, ha destacado la "impronta" internacionalizadora de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), que incorpora a su programación nueve másteres de la nueva programación académica a implantar hasta 2028/2029, y también ha señalado que vertebra a Andalucía a través del conocimiento.

Así lo puesto de relieve la viceconsejera durante el acto de celebración en Málaga del Día de la UNIA, un evento que conmemora el aniversario de la institución, fundada en 1994, y que ha contado con la entrega del Premio Buenas Prácticas PTGAS, el galardón a las Publicaciones de Excelencia, el reconocimiento a la Excelencia Docente del Profesorado y el Premio UNIA Digital a la Investigación.

En su discurso, Garrido ha querido felicitar a todos los premiados, "representantes de una universidad viva, en constante ebullición hacia la excelencia y que se ha convertido en nuestro referente en la formación de posgrado y permanente".

Además, ha destacado que la UNIA "representa una universidad que vertebra a Andalucía a través del conocimiento y es el puente desde el que fomentar la cooperación interuniversitaria a escala internacional, fortaleciendo nuestros lazos en Iberoamérica y el resto del mundo".

En este sentido, ha añadido que esta marca internacionalizadora encarna y responde a la idiosincrasia abierta al mundo que caracteriza al pueblo andaluz. "Una universidad que nos une con la historia de América en el Monasterio de Santa María de la Rábida y que refuerza la triple vinculación de nuestro sistema universitario con Europa, América Latina y África, especialmente con el Magreb", ha remarcado.

Además, ha subrayado que dicha impronta se refleja en la oferta académica de esta universidad como son másteres, enseñanzas propias de posgrado, diplomas de especialización, experto u otras iniciativas como los Cursos de Verano, "seña de identidad de esta casa".

En cuanto a la programación, ha agregado que con su oferta académica la UNIA quiere dar respuesta a los desafíos actuales, con titulaciones en enfermedades emergentes, en derecho de la Inteligencia Artificial o en el desarrollo de la propia IA, entre otros.

"La programación de una universidad que ha ido alcanzando hitos, con las únicas metas de la excelencia, la utilidad pública, la formación y el empleo de nuestras generaciones presentes y futuras", ha manifestado.

Por último, la viceconsejera de Universidad ha subrayado que Andalucía "siempre ha sido una tierra de encuentros, donde aprendimos hace siglos que el diálogo entre culturas es el motor del desarrollo".

"Hoy la UNIA mantiene vivo ese espíritu y es la representación permanente de la educación superior andaluza ante el resto del mundo", ha asegurado Lorena Garrido, quien ha animado a seguir haciendo de la Internacional una universidad "con un futuro marcado por el rigor científico y la pasión del saber como herramienta capaz de transformar el mundo".