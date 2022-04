Manuel Arellano, primer Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional de Andalucía

SEVILLA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad Internacional de Andalucía ha aprobado la concesión del Doctor Honoris Causa a Manuel Arellano González, por "sus continuadas y relevantes" contribuciones científicas en el campo de la econometría.

La UNIA recurre por primera vez en su historia a esta fórmula de distinción, que se suma a las medallas y al nombramiento de profesores y colaboradores honorarios, según ha trasladado la entidad educativa en un comunicado.

Manuel Arellano (Elda, 1957) cursó Ciencias Económicas en la Universidad de Barcelona y es doctor por la London School of Economics. Ha sido profesor en la Universidad de Oxford (1985-89) y en la London School of Economics (1989-92), hasta su incorporación al Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) como investigador y formador de varias generaciones de economistas destacados.

Posee numerosos galardones, entre los que destacan el Premio Jaume I de Economía (2012) y el Premio de Economía Rey de España (2020). Asimismo, ha sido presidente de la Asociación Europea de Economía y de la Sociedad de Econometría, además de editor de publicaciones científicas como la Review of Economic Studies, Journal of Applied Econometrics, Economic Policy, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Investigaciones Económicas y Revista Española de Economía.

Su área de especialización es la microeconometría, que trata de los métodos adecuados para el análisis de datos de individuos o empresas. Dentro de esta área, ha realizado contribuciones "pioneras y muy influyentes" en el análisis de datos de panel y en el de las series temporales, con aplicaciones a diferentes campos (mercado de trabajo, incertidumbre, desigualdad).

Estas contribuciones se han hecho "progresivamente más relevantes" conforme ha ido creciendo la disponibilidad de datos y, en particular, los datos de registros administrativos que se están convirtiendo "en una fuente de información cada vez más importante".

"Hoy en día, las herramientas que ha desarrollado Manuel Arellano se utilizan asiduamente en los análisis de instituciones internacionales y de bancos centrales, y sirven de base para la toma de decisiones de política económica", ha señalado la UNIA.

Según Google Scholar, sus trabajos de investigación han recibido más de 70.000 citas, destacando el artículo con S. Bond donde presentan el conocido como 'Test Arellano-Bond', el más citado del mundo en Economía, y el trabajo junto a Olympia Bover sobre variables instrumentales. Ha sido por ello distinguido con el nombramiento de Clarivate Citation Laureate in Economics.