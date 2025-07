El oficio del escritor y las relaciones con el sector en profundidad, a debate en la UNIA en Huelva

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

La Sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha acogido el curso 'Escritura práctica de novela: estructura y análisis', que se ha celebrado del 15 al 18 de julio. El director del curso, Andrés Nadal, ha explicado que, en el mismo, "se enseñan técnicas avanzadas del oficio de escritor, así como los recursos que utilizan los profesionales en la actualidad".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el director ha explicado que este curso ofrece soluciones prácticas, por parte de profesionales que trabajan diariamente con ello, que se entienden rápidamente para lograr el máximo resultado".

Entre los ponentes se encuentra el editor David Antonio González Romero, quien ha "bajado a tierra a los alumnos, haciéndoles ver cómo es el día a día de un editor y cómo deben afrontar su relación con las editoriales", y qué formas y fórmulas son las más "correctas" para "estar en el sector editorial como aspirantes a escritores".

De esta forma, González ha señalado que el mundo editorial "es muy complejo, muy idealizado, y lo que hay que hacerles ver cómo es realmente contándoles la realidad". "Es un trabajo, un oficio muy bonito, pero también tiene su parte dura, y su dimensión de empresa que deben conocer", ha añadido.

No obstante, el escritor Eduardo Jordá ha expuesto en su ponencia los aspectos a los que un escritor debe "enfrentarse" para que una novela o relato "funcione". "Estamos tratando principalmente las decisiones a las que se tienen que enfrentar un escritor ante una novela o relato: si primera o tercera persona, qué punto de vista Qué manual de instrucciones vamos a aplicar en un mundo en el que no sirven las instrucciones, no hay una fórmula mágica. Pero dentro de la incertidumbre, qué decisiones tomar para equivocarnos lo menos posible", ha detallado.

Además, el escritor Jorge Corrales ha mostrado "cómo adaptar una novela al guión cinematográfico, así como los lenguajes narrativos del siglo XXI".

Algo a destacar, además de los diferentes perfiles de alumnado y ponentes, es la posibilidad que ofrece el curso (en las jornadas de jueves y viernes) de que la especialista en análisis de novelas Valeria Lorenzo, haga una revisión de los textos de los alumnos para, al final del mismo, comentar y estudiar cuáles son los errores más importantes o los aspectos a mejorar. "Es una oportunidad única, de un valor económico altísimo, que hace que la persona participante disfrute de un feedback profesional sobre su propio trabajo", ha comentado el director del curso Andrés Nadal.

Por otra parte, hay que destacar el papel del Colegio de Periodistas y la Asociación de la prensa cuya colaboración con el curso ha ofrecido becas de matrícula al alumnado para favorecer la pluralidad en el encuentro.