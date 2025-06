El onubense Eladio Aguilera, galardonado con el XII Premio UNIA de Pintura

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fallo del XII Premio UNIA de Pintura de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha recaído por unanimidad en el onubense Eladio Aguilera, por la obra 'Manos amantes sobre la tumba de Brassaï (Montparnasse)', cuya técnica es óleo sobre lienzo (120 x 78 cm.). Este artista es beneficiario único del premio, cuyo valor asciende a 4.000 euros.

A esta edición del certamen pictórico han concurrido 48 artistas, 38 de los cuales son andaluces y 10 del resto del país, como ha detallado la UNIA en una nota de prensa.

El jurado, según consta en el acta, ha decidido "apostar en esta edición por premiar la obra de un artista emergente", destacando de la misma "el grado de innovación al unir dos imágenes, la obra de La Dispute de Brassai y la fotografía de su propia tumba en el cementerio de Montparnasse, capturando el pasado que persiste en el presente y la imposibilidad del encuentro; la utilización de diferentes materiales y el dominio técnico dota a la obra de una gran versatilidad y fuerza expresiva".

Además, se han concedido tres menciones a Belén Mazuecos, Manuel Gómez y Francisco Baena, por sus obras "Principio de Arquímedes", 'Enciende Joder!' y 'A death that leads to a life, that leads to a life (...)', respectivamente.

El jurado ha estado compuesto por el vicerrector de Formación Permanente y Extensión Universitaria de la UNIA, Manuel Acosta; Rafael Ortiz, marchante y galerista en el ámbito del arte contemporáneo y la creación actual; los profesores de Bellas Artes de Granada y Sevilla Rosa Brun y Luis F. García; Juana Mª Ortega, directora de Secretariado de la Sede Antonio Machado de Baeza, e Isabel Ojeda, directora del Área de cultura de la UNIA.