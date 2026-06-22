El rector de la UNIA destaca en Málaga las temáticas, el alumnado y la convivencia como ejes de los cursos de verano

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Jose Ignacio García, el responsable de Educación de Fundación Unicaja, Enrique Gómez-Puig, y el director del encuentro 'Biodiversidad marina andaluza: del aula al litoral'. - UNIA

MÁLAGA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García, ha destacado que los cursos de verano, que este lunes han comenzado en la Sede Tecnológica de Málaga, tienen en su "receta del éxito" ingredientes como las temáticas, que son transversales, pero también pretenden mostrar la idiosincrasia de cada lugar; la convivencia y el alumnado que participa cada año.

García, que ha saludado este lunes al alumnado del primero de los cursos de verano de Málaga, titulado 'Biodiversidad marina andaluza: del aula al litoral', ha señalado que esta oferta hace del verano un momento "para compartir ideas, centrado en el conocimiento", pero también "en la convivencia y en ese compartir experiencias que es tan importante en esta programación".

"En tiempos en los que el contacto rápido, la dopamina, el Instagram y el TikTok dominan, el tener tiempo para reposar lo que uno aprende en un aula y el aplicarlo en experiencias prácticas es algo muy importante", ha expresado el rector, quien ha incidido en la "especialización práctica" que quieren darle a esta formación.

Así, García ha asegurado que la "receta del éxito" de estos cursos tiene varios ingredientes, el primero la temáticas, "son de carácter generalista, cubren todos los ámbitos de las ciencias", aunque también ha señalado que abordan "temas muy específicos" en cada una de las sedes.

En segundo lugar, ha señalado la convivencia como otro de los ejes, ya que son presenciales, lo que "invita a conocer a personas afines, a personas que estudian lo que uno estudia, a ver que tienen las mismas aficiones y, por tanto, a compartir clases, prácticas de campo y tiempo de ocio".

Además, el rector se ha referido al alumnado como "lo más importante de todo", a los que "cada año venís a compartir vuestras experiencias"; y ha agradecido también al profesorado universitario "que lleva todo un curso trabajando en sus aulas" la dedicación en estos cursos; así como a la directora de la Sede Tecnológica, Concha Travesedo, y a todo el personal de la organización.

Ha dicho al alumnado que en esta universidad de posgrado "podéis desarrollar vuestras experiencias, vuestra formación de especialización en máster y doctorado", pero también ha indicado que la UNIA es "muy reconocida" por estos cursos de verano, "que son los más antiguos de Andalucía, unos cursos que empezaron hace más de 80 años en nuestra sede de La Rábida de Huelva".

"Cada año son unas 1.500 las personas que se pasean por nuestras aulas de Málaga, de Baeza (Jaén) y de La Rábida, buscando ese verano diferente, de conocimiento, de cultura y de convivencia", ha incidido el rector, quien ha mencionado como otro pilar "el programa de becas que ofrecemos en colaboración con la Fundación Unicaja, que hace que nuestros cursos de verano sean desde hace tres años aún más sociales".

Así, ha dicho que se han dado más de 20 becas por la Fundación Unicaja para acudir a estos cursos en Málaga y ha agradecido a esta entidad "su apoyo presupuestario para sacar esta importante convocatoria de becas".

Al respecto, el responsable de Educación de Fundación Unicaja, Enrique Gómez-Puig, ha manifestado que "más allá de las clases, este es un espacio para conversar, cuestionar y descubrir nuevas formas de entender lo que nos rodea". "Desde Fundación Unicaja --ha agregado--, queremos acompañaros en esta experiencia y seguir impulsando iniciativas que apuestan por el conocimiento, el talento y la formación".

PROGRAMACIÓN MÁLAGA

La programación en Málaga ha comenzado con el curso 'Biodiversidad marina andaluza: del aula al litoral', cuyo director, el profesor de la Universidad de Málaga (UMA) Antonio Román Muñoz, ha agradecido a la Universidad Internacional de Andalucía y, en especial, a esta sede de Málaga "por confiar una vez más en este curso"; y también a los asistentes "que hacen posible que sea una realidad".

En este sentido, el profesor ha destacado la participación del alumnado, que en su mayoría procede de fuera de la provincia de Málaga y que "refleja un gran interés por conocer y saber del medio marino".

"El curso viene a rellenar un hueco que se da en la formación de pregrado, ya que el medio marino tiene una especial dificultad en su estudio, en su conocimiento y en su comprensión. Se están produciendo cambios ambientales muy rápidos y son cambios que conllevan modificaciones en nuestros ecosistemas", ha dicho.

Este encuentro busca dar a conocer la diversidad biológica del medio marino andaluz mediante la impartición de contenidos teóricos, que se complementarán con otros de índole práctico. Es decir, que el alumnado tenga una visión integradora de los principales elementos de diversidad marina, desde el nivel de especie, pero incluyendo también el de comunidad y hábitat, así como el de paisaje submarino.

Para ello, participan como ponentes expertos como Julio de la Rosa, director del Aula del Mar-Ceimar y coordinador Ceimar de la Universidad de Granada (UGR); y María Altamirano, catedrática de la UMA, directora de la Cátedra UNIA-UICN de Conservación de la Naturaleza y directora de Secretariado de la Sede Tecnológica.

También Manuel Fernández, licenciado en Ciencias Biológicas por la UMA y técnico del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, Macarena Ros; profesora Titular del departamento de Zoología de la Universidad de Sevilla (US) y doctora en Biología, y Carlos Navarro, licenciado en Biología por la Universidad de Granada y profesor en el Departamento de Zoología de la US.

Los Cursos de Verano de la Sede Tecnológica continúan las dos próximas semanas con tres encuentros, del 29 de junio al 3 de julio: 'El puerto de Málaga en 360º', 'TecnologIA educativa: tendencias e innovaciones para la formación' y 'Adquisición y diseminación de resistencias a los antibióticos. Del ecosistema natural al microbioma humano: situación y retos actuales'; y con el curso 'La disciplina territorial y urbanística en Andalucía', del 6 al 9 de julio.

La oferta de este año está integrada por 39 cursos y encuentros. Tras los cursos de la Sede Tecnológica será el turno para la Sede de La Rábida, que celebrará sus cursos del 7 al 23 de julio, y la Sede Antonio Machado de Baeza, del 18 de agosto al 4 de septiembre. Por último, en Jerez se realizarán 4 cursos, organizados en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad y la Universidad de Cádiz (UCA).