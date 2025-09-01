La Sede Antonio Machado de la UNIA, en Baeza (Jaén), acoge este martes el espectáculo teatral 'En mitad de tanto fuego'

Archivo - Fachada del Palacio de Jabalquinto, sede de la UNIA en Baeza. - EUROPA PRESS - Archivo

BAEZA (EUROPA PRESS)

Cultura Abierta en la UNIA, la programación cultural complementaria a los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía, ofrece este martes en la Sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén), el espectáculo teatral 'En mitad de tanto fuego', de la compañía Miramedia.

La cita está prevista a las 21,30 horas en la pista deportiva de la sede baezana y las invitaciones para acceder a ella pueden retirarse a través del enlace https://entradium.com/es/organizers/unia

'En mitad de tanto fuego' es obra del dramaturgo Alberto Conejero, con la dirección de Xavier Albertí. Un montaje a partir de La Ilíada de Homero y otros textos, que acerca a una obra fundamental de la literatura clásica griega, según ha informado este lunes al UNIA.

El espectáculo es tanto una canción de guerra como un oratorio por las víctimas; un monólogo sobre lo que hacen en los cuerpos palabras e ideas como gloria, honor o patria; un poema oscuro en el cual se habla de la violencia del campo de batalla, pero también de la violencia del deseo.

Se trata de un monólogo, interpretado por Rubén de Eguía, que combina voces del pasado y del presente, a partir del personaje de Patroclo, compañero de armas de Aquiles. "Es una aproximación absolutamente personal e íntima a unos materiales que me obsesionan desde la adolescencia", en palabras del propio autor.

Es también "un reconocimiento de los propios fantasmas en los fantasmas que recorren La Ilíada, de ahí que junto a la cantera inagotable del poema griego aparezcan referencias y citas de Safo, Pedro Lemebel, Anne Carson, Luis Cernuda, voces cercanas y amadas...".

Cultura Abierta en la UNIA continuará el miércoles con 'Mujer en cinta de correr sobre fondo negro', de Violeta Niebla. Una pieza escénica que radiografía al ciudadano de barrio humilde desde la risa y el pensamiento.