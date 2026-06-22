La Sede Tecnológica de Málaga de UNIA abre este lunes sus Cursos de Verano con el encuentro sobre biodiversidad marina

Archivo - La Sede Tecnológica de UNIA en Málaga. - UNIA - Archivo

MÁLAGA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sede Tecnológica de Málaga de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) comienza este lunes, 22 de junio, su programación de los Cursos de Verano 2026 con el encuentro 'Biodiversidad marina andaluza: del aula al litoral'. En esta edición se imparten cinco formaciones hasta el 9 de julio.

En el acto inaugural, previsto en la Sede del Puerto el mismo lunes, a las 12,00 horas, intervienen el rector de la UNIA, José Ignacio García; la directora de la Sede Tecnológica, Concha Travesedo; un representante de Fundación Unicaja y el director del encuentro sobre Biodiversidad marina, Román Muñoz, de la Universidad de Málaga (UMA).

La programación de la sede malagueña se completa con los encuentros 'El puerto de Málaga en 360º', 'TecnologIA educativa: tendencias e innovaciones para la formación' y 'Adquisición y diseminación de resistencias a los antibióticos. Del ecosistema natural al microbioma humano: situación y retos actuales', que se celebran del 29 de junio al 3 de julio; y con el curso 'La disciplina territorial y urbanística en Andalucía', programado del 6 al 9 de julio.

Como explicara la directora de la sede en la presentación de la programación de 2026, "en Málaga, la UNIA tendrá una programación con un sello muy propio, tocando medio ambiente, educación, salud y puertos".

La oferta global de los Cursos de Verano de la Internacional de Andalucía en esta edición es de 39 cursos y encuentros, dividida en cuatro grandes bloques temáticos, como es la transformación digital, donde la Inteligencia Artificial (IA) mantiene un papel protagonista, que se analiza desde ámbitos como la educación, la minería, la agroindustria, la logística y la salud.

Otros bloques son la sostenibilidad, sobre todo a través de la transición energética; la cultura e identidad y el territorio, con cursos donde se aborda la economía social, los puertos, la agroindustria e, incluso, el rol en Europa.

A esta oferta se suman por segundo año consecutivo los cursos en Jerez, donde en colaboración con el Ayuntamiento y la Universidad de Cádiz (UCA) se realizarán cuatro cursos de verano. Y, como ya es habitual desde hace tres años, un año más, la UNIA cuenta con la colaboración de Fundación Unicaja en su programa de becas.