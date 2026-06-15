Sede Tecnológica de Málaga de UNIA celebra una microcredencial sobre técnicas de buceo científico en julio en Granada

Cartel microcredencial de buceo de la UNIA - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), a través de su Sede Tecnológica de Málaga, ha programado la microcredencial 'Técnicas de buceo científico para el seguimiento de la biodiversidad marina', dirigida por Julio de la Rosa Álamos, director del Aula del Mar-Ceimar y coordinador Ceimar de la Universidad de Granada (UGR).

Se impartirá del 6 al 8 de julio en el Centro de Buceo 'La Herradura', en la pedanía de La Herradura en la localidad de granadina Almuñécar; en el Centro de buceo 'Calahonda' y en 'Marina Motril', ambos en Motril (Granada). El plazo de matrícula estará abierto hasta el 30 de junio.

El alumnado deberá estar en posesión de titulación, certificación o acreditación de buceo recreativo o profesional. Y, además, evidencias de experiencia mínima de 20 inmersiones, según han explicado desde la UNIA en un comunicado.

El buceo científico es aquella modalidad de buceo que tiene como fin la realización de estudios o proyectos vinculados a una actividad de investigación científica y se lleve a cabo exclusivamente con ese carácter mediante un permiso de la Administración Pública competente para la investigación de que se trate.

El objetivo de esta microcredencial es formar profesionalmente al alumnado con itinerario en relación con los diferentes ámbitos del buceo. Para ello cuenta con una parte teórica y otra práctica, en las que se abordarán aspectos como la biodiversidad marina, las técnicas de estudio de la ictiofauna, las técnicas de estudio de la biodiversidad marina mediante vehículos submarinos no tripulados (ROV), las especies invasoras marinas o las fanerógamas marinas.

Participan como profesorado: Héctor Pula y Marta Delgado, del Aula del Mar-Ceimar; Alfredo Rosales, de la Fundación Museo Mar Ceuta-Gestemasur SEU; Jesús Rosas, de la Universidad de Málaga (UMA), y María Altamirano, directora de Secretariado de la Sede Tecnológica de la UNIA.

Las microcredenciales son una nueva modalidad formativa --curso de formación permanente-- que se imparte de forma presencial, semipresencial o virtual y tiene formato breve, ya que es inferior a los 15 créditos, y consta de su correspondiente certificación digital.

Su implementación se realiza mediante metodologías docentes adaptadas a las características y necesidades de las personas en formación. Tienen como finalidad que la población en edad laboral adquiera o mejore sus conocimientos, habilidades y capacidades para adaptarse a las exigencias y necesidades del mercado de trabajo y a necesidades sociales, personales o culturales.