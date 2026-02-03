La sede de la UNIA en Baeza (Jaén) acoge la fase presencial del diploma de experto en Fundamentos de Física Médica

Una clase del diploma de experto en Fundamentos de Física Médica. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha comenzado en su Sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén), la fase presencial del diploma de experto en Fundamentos de Física Médica, que se imparte hasta el mes de mayo.

El curso, que celebra su tercera edición, está dirigido por Marta Anguiano, de la Universidad de Granada, y Josep Puxeu, doctor en Ciencias Físicas, especialista en Radiofísica Hospitalaria, del Hospital Universitario de Sant Joan, de Reus.

Su objetivo es ofrecer al alumnado, más de 60 participantes, una formación básica que cubra gran parte de los conocimientos teóricos que figuran en el programa de la especialidad de Radiofísica Hospitalaria, así como introducir a otros titulados superiores al campo de la Física Médica, según ha informado este martes la UNIA.

El programa se ha dividido en nueve módulos, que analizan temas como las bases físicas, equipos y control de calidad en radiodiagnóstico, en radioterapia externa, en braquiterapia y en medicina nuclear; la protección radiológica hospitalaria; la oncología básica para radiofísicos y principios de radiobiología y las radiaciones no ionizantes.

Cuenta con ponentes de amplia experiencia en la materia, fundamentalmente procedentes del ámbito sanitario. Es el caso de los coordinadores de los módulos, entre los que están Naia Pereda, del Servicio de Física Médica de la Unidad de Radioterapia del Hospital Basurto, de Bilbao, y Manuel Francisco Rodríguez, licenciado en Ciencias Físicas, especialista en Radiofísica Hospitalaria del Hospital de Valme, de Sevilla.

Igualmente, participan Rafael Guerrero, del Hospital San Cecilio, de Granada; Jaime Martínez, jefe de Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica del Hospital Puerta de Hierro, de Majadahonda; Luis Carlos Martínez, del Hospital 12 de Octubre, de Madrid, y Nicolás Ferreiros, del Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica del Hospital Marqués de Valdecilla, de Santander.

A ellos se suman Pablo Mínguez, especialista en Radiofísica Hospitalaria del Hospital de Cruces de Gurutzeta, y Jesús María de Frutos, de la Unidad de Radiofísica del Hospital Clínico de Valladolid.

EP