La sede de la UNIA en Baeza (Jaén) acoge la fase presencial del XIX del Máster en Agroecología

Una clase presencial del máster. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

La sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en el municipio jiennense de Baeza, ha comenzado la fase presencial del Máster Universitario en Agroecología: Un Enfoque de Transformación Sustentable de los Sistemas Agroalimentarios.

El curso, que celebra su decimonovena edición, está dirigido por Manuel González de Molina, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla (UPO), y por David Gallar, de la Universidad de Córdoba (UCO), y coordinado por Gloria Guzmán, de la UPO.

Se desarrolla hasta el 30 de abril con clases teóricas y salidas de campo, después de la fase virtual, que ha tenido lugar durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, según ha informado este lunes la UNIA.

La Agroecología, como herramienta práctica y como enfoque científico, aborda a través de sus tres dimensiones (ecológica-productiva, socioeconómica y político-cultural) las diversas formas de transición hacia sistemas agroalimentarios más sustentables, desde la finca hasta las formas de organización del consumo y las políticas públicas.

En este máster, el alumnado recibe formación sobre aspectos como las bases ecológicas y agronómicas de la Agroecología; metodología, diseño y evaluación de sistemas sustentables, economía ecológica, diversidad biocultural, ecología política, transición agroecológica y sistemas agroalimentarios sustentables.

También se analizan cuestiones como enfoques feministas para la agroecología, desarrollo rural versus posdesarrollo, políticas públicas para la sustentabilidad agraria, extensión agroecológica, el consumo alimentario desde la agroecología, manejo sustentable de agroecosistemas mediterráneos o agroecología política: etnicidad, ciudadanía y democracia.

PROFESORADO

Para ello cuenta con un profesorado variado, procedente del ámbito universitario, institucional y profesional, con una dilatada y profunda trayectoria científica-académica y práctica con la agroecología.

Igualmente, participan "referentes internacionales consultores y miembros de las más altas instituciones académicas y políticas", como la de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Panel Internacional sobre Cambio Climático, el Mecanismo de la Sociedad Civil del Comité de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas, ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (Socla), la Asociación Brasileira de Agroecología o la Sociedad Española de Agricultura Ecológica.

Entre otros, forman parte de ese profesorado, María Sagrario Herrero, de Garua Intervención Educativa; Ángel Calle, del Grupo Ecojerte; Jaime Morales, del Centro de Formación en Agroecología y Sustentabilidad de México; Carles Soler, de Menjadors Ecologics; Paulo Frederico Petersen, de Agricultura Familiar y Agroecología; Emma Cademartori, de la FAO; Silvia Pérez-Vitoria, de La Ligne Dhorizon; Daniel López, del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (CSIC), o Isabel Álvarez, del Sindicato Ehne Bizkaia.

A ellos se suman Miguel Ángel Altieri y Clara Inés Nicholls, de la Universidad de California; Miguel Ángel Escalona, de la Universidad Veracruzana; Narciso Barrera, de la Universidad Autónoma de Querétaro; Víctor Ernesto Méndez, de la Universidad de Vermont, y profesorado de universidades españolas como Alcalá de Henares, Jaén, Sevilla, Politécnica de Madrid, Granada, Murcia, León, Vic, Oviedo, Pablo de Olavide y Córdoba.