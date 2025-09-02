La sede de la UNIA en Baeza (Jaén) acoge este miércoles el espectáculo 'Mujer en cinta de correr sobre fondo negro'

BAEZA (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

Cultura Abierta en la UNIA, la programación cultural complementaria a los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía, ofrece este miércoles el espectáculo teatral 'Mujer en cinta de correr sobre fondo negro' en la Sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén).

La cita está prevista a las 21,30 horas en la pista deportiva de la sede baezana y las invitaciones para acceder pueden retirarse a través del enlace https://entradium.com/es/organizers/unia, según ha informado este martes la UNIA.

'Mujer en cinta de correr sobre fondo negro', de la compañía La Violeta niebla, es una radiografía en forma de pieza escénica del ciudadano de barrio humilde. La mujer reflexiona sobre la superproducción textil, el capitalismo, el entretenimiento, la cultura, los idiomas, los motes y el sector servicios. Pero, sobre todo, esta historia es risa y pensamiento.

Está dirigida e interpretada por Alessandra García, licenciada en interpretación textual por la ESAD de Málaga. Su línea de trabajo corresponde al teatro participativo, relacional y las artes vivas. Su última pieza en solitario, 'Mujer en cinta de correr sobre fondo negro', ha sido traducida al rumano y ha participado en los festivales más importantes del país.

Además, ha recibido diversos reconocimientos, como el premio a la mejor interpretación en los VI Premios Ateneo, el MAX 2022 a mejor espectáculo revelación o El Ojo Crítico de las artes escénicas 2022. En la actualidad, compagina la gira de su segundo libro 'OÚ' con su pieza performativa 'Los Idiomas' y la dirección del festival de escena viva Autóctonxs.

También se encuentra inmersa en el proceso creativo de La obra del mar dentro de las becas LET de la SGAE que se estrena en este mes de septiembre. En diez años le ha dado tiempo a montar y desmontar una compañía, entrar en el mundo de la performance y convertirse en docente. Se siente más cerca del arte contemporáneo que del teatro.