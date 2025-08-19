La sede de la UNIA en Baeza (Jaén) acoge este miércoles una velada literaria sobre poesía española contemporánea

Cartel con los participantes en la 'Velada literaria sobre poesía española contemporánea'. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

La Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en el municipio jiennense de Baeza, acoge este miércoles una nueva edición de la 'Velada literaria de poesía contemporánea'.

Se trata de una actividad cultural incluida en la programación Cultura Abierta en la UNIA, complementaria a los Cursos de Verano, y tendrá lugar a las 21,30 horas en el patio del Palacio de Jabalquinto. Las invitaciones pueden retirarse a través del enlace https://entradium.com/es/organizers/unia.

Este año participarán los poetas Bibiana Collado Cabrera, Àngels Gregori y Juan Antonio Bernier. Estarán moderados por el poeta y profesor Juan Carlos Abril, director del Curso de Verano 'Poesía y traducción', según ha informado este martes la UNIA.

Bibiana Collado Cabrera es licenciada en Filología Hispánica por la Universitat de València, donde también defendió su tesis doctoral sobre poesía hispanoamericana contemporánea. Ha impartido numerosos cursos de escritura, escribe una columna de opinión en 'El País' y es profesora de Lengua y Literatura.

Ha obtenido numerosos reconocimientos, entre otros, XXXIV Premio de poesía Arcipreste de Hita por 'Como si nunca antes (Pre-Textos); accésit del Premio Adonáis (Rialp, 2016) por 'El recelo del agua' y Premio Complutense de Literatura (Ediciones Complutense, 2017) por 'Certeza del colapso'.

En la editorial La Bella Varsovia ha publicado 'Violencia' (2020), que lleva cuatro ediciones, y el pasado septiembre vio la luz 'Chispitas de carne' (2024). Su novela 'Yeguas exhaustas' (Pepitas de calabaza, 2023) ha tenido una importante repercusión y cuenta ya con seis reimpresiones. Recientemente, ha obtenido el Premio Escritora Emergente de la Fira del Llibre de València.

Ángels Gregori es poeta y gestora cultural. Se licenció en Literatura Comparada y Teoría de la Literatura en la Universidad de Barcelona y se doctoró por la Universitat de València

Es autora de títulos como 'New York, Nabokov i Bicicletes' (Premio Alfons el Magnànim, 2010), 'Quan érem divendres' (Premio Jocs Florals de Barcelona, 2013) y 'Quan els grans arbres cauen', que mereció el Premio Vicent Andrés Estellés y el de la Crítica de los Escritores Valencianos. Su última obra publicada, 'Jazz', en 2024 recibió el Premio Josep María Llompart al mejor libro de poesía en catalán.

Ha dirigido algunos de los festivales de poesía más importantes, como la Semana de la Poesía de Barcelona, el Festival de Poesía de Sant Cugat, el Festival de Poesía de Lérida o los Encuentros de Escritores del Mediterráneo. En 2005, creó la Poefesta de Oliva y dirigió la Fundación Francisco Brines desde sus inicios hasta 2023. Es, desde el año 2021, miembro de la Academia Valenciana de la Lengua.

Juan Antonio Bernier es escritor, profesor, traductor y cineasta. Como poeta, es autor de libros como 'La costa de los sueños' (El Átomo, 1998), 'Así procede el pájaro' (Pre-Textos, 2004; Premio Ojo Crítico de Poesía de RNE en 2005), 'Árboles con tronco pintado de blanco' (Pre-Textos, 2011) o 'La filosofía y dos gorriones' (Janet 45, 2014).

También ha escrito 'Letra y nube' (Pre-Textos, 2017; finalista del Premio Andalucía de la Crítica), 'Breves erizos verdes: 50 consideraciones antes de escribir un poema' (Cántico, 2020) y 'Fruto previo' (Pre-Textos, 2021; I Premio Internacional de Poesía Ciudad de Estepona). Recientemente, ha recibido los premios Lorenzo Gomis y Manuel Alcántara de poesía.