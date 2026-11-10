La sede de la UNIA en Baeza (Jaén) acoge la primera sesión del Simposio sobre Arquitecturas del Mediterráneo

Inauguración del Simposio sobre Arquitecturas del Mediterráneo. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

La sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en el municipio jiennense de Baeza, acoge la primera jornada del Simposio Internacional 'Arquitecturas del Mediterráneo. Circulación de modelos, arquitectura e identidades en la Europa del Renacimiento'.

El encuentro, organizado por la Universidad de Jaén (UJA), se centra en el estudio de la arquitectura renacentista desde una perspectiva transnacional, atendiendo a la circulación de modelos artísticos, la construcción de identidades y las relaciones culturales entre distintos territorios mediterráneos.

De este modo, el curso --dirigido por Helena Pérez, de la Universidad Complutense de Madrid, y Felipe Estrella, de la UJA-- reúne a especialistas nacionales e internacionales para reflexionar sobre la historiografía, los lenguajes arquitectónicos, los espacios de devoción y el patrimonio urbano del Renacimiento, según ha informado la UNIA.

El director de la Sede Antonio Machado, José Manuel Castro, ha inaugurado este simposio, junto a la vicerrectora de Cultura de la UJA, Marta Torres; Luis Jesús García-Lomas, de la Fundación Caja Rural de Jaén; Pedro A. Galera, profesor emérito de la UJA y director de la Cátedra Andrés de Vandelvira, y la citada Helena Pérez.

El simposio se ha estructurado en cuatro sesiones. La primera, que se desarrolla este martes en Baeza, y las tres restantes en Jaén, previstas este miércoles. Además, se han programado sendas visitas en Baeza y Úbeda.

"Hemos traído a grandes especialistas de la arquitectura del Renacimiento de Roma, Palermo, Sicilia, Francia... para que de alguna manera descubrieran como es esta arquitectura del Renacimiento en Jaén, fundamentalmente en Úbeda y Baeza", ha comentado la codirectora del simposio.

Dos ciudades que, según ha destacado, "son fundamentales para contar el relato de la construcción de un Renacimiento que no tiene un centro y una periferia, como casi siempre ha aparecido en la escenografía tradicional, sino que lo que se produce es una circulación de modelos que van a ser interpretados por esos especialistas".

Por su parte, Galera ha apuntado que este encuentro se lleva gestando desde hace más de dos años y tiene como objeto el Renacimiento y la ciudad; "entendiendo que el Renacimiento es, sobre todo, ese vehículo que posibilita una identidad a determinados territorios y ciudades, como es el caso de Úbeda y Baeza, ciudades patrimoniales de la humanidad, en virtud de su condición de ciudades renacentistas".

"Lo que vamos a estudiar, precisamente, es el tema de cómo se difunden los modelos y cómo interconectan a través de la orilla del mar Mediterráneo", ha señalado el profesor emérito.