La segunda semana de los Cursos de Verano de la sede de la UNIA en Baeza (Jaén) incluye un curso y cuatro encuentros

BAEZA (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

La segunda semana de los Cursos de Verano de la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en el municipio jiennense de Baeza, incluirá un curso y cuatro encuentros.

La enseñanza del español, la antrozoología, el patrimonio de Úbeda y Baeza, el toreo y el olivar tradicional son algunos de los temas de esta oferta prevista del 25 al 29 de agosto, según ha informado este viernes la UNIA.

La programación se abrirá el lunes con el curso 'Talleres para enseñar español a personas inmigrantes y refugiadas'. Estádirigido por Guadalupe Ruiz, doctora en Filología Hispánica, que enseña español y análisis de la conversación aplicado en la Universidad de Columbia (Nueva York), y Aurelio Ríos, licenciado en Filología semítica (árabe-islam) y doctor en Lingüística Aplicada por la Universidad de Granada.

También comenzarán dos encuentros. Uno es 'Antrozoología: Beneficios de la interacción humano-animal, cuyos directores son Rafael Martos, director del Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén, y David Ordóñez, profesional de la Intervención Asistida con Animales.

El segundo se titula 'Úbeda y Baeza: talleres artísticos de la Edad Moderna', dirigido por Mercedes Simal, profesora de Historia del Arte en el Departamento de Patrimonio Histórico de la UJA, y Felipe Estrella, profesor titular de Historia del Arte en la Universidad jiennense.

El 27 de agosto, se ha programado el tercero de los encuentros, '¿Tiene futuro el olivar tradicional?', dirigido por Manuel Parras, catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la UJA.

Cerrará la semana el cuarto encuentro, 'Maestría en el ruedo: El toreo como escuela de vida, valores y estrategias', que tiene como directores a Lope Morales, presidente de la Federación Taurina de Jaén, y Luis Francisco Esplá, ex toreador y licenciado en Bellas Artes.

Con respecto a la programación cultural de esta segunda semana de los Cursos de Verano, al coincidir con la Escuela de Danza de la UNIA, estará dedicada íntegramente a la danza. Habrá espectáculos desde el día 25 en la pista deportiva de la Sede Antonio Machado y en el patio del Antiguo Cuartel de Sementales. Las invitaciones para acceder a ellos pueden retirarse en el enlace https://entradium.com/es/organizers/unia.