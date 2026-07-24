El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía duplica su actividad en cuatro años

Joaquín M.ª Barrón Tous, presidente del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA) y director del curso de verano 'Doctrina y jurisprudencia en materia contractual en España y Derecho comparado' - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA) y director del curso de verano 'Doctrina y jurisprudencia en materia contractual en España y Derecho comparado' de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Joaquín María Barrón Tous, ha subrayado la consolidación del sistema andaluz de recursos contractuales, el crecimiento de la litigiosidad y los desafíos normativos que marcarán el futuro de la contratación pública en España y Europa.

En una entrevista con Europa Press, Barrón Tous ha explicado que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha experimentado "un crecimiento sostenido de actividad en los últimos años", ya que el número de recursos resueltos "ha pasado de 466 en 2021 a una previsión cercana a 800 durante 2025", lo que supone prácticamente "duplicar la carga de trabajo en apenas cuatro o cinco años".

Lejos de interpretarse únicamente como un incremento de la conflictividad, el presidente del tribunal considera que estos datos reflejan "una mayor confianza de empresas y licitadores en la eficacia de los mecanismos de revisión existentes". "Los operadores económicos recurren porque saben que obtendrán una respuesta rápida y especializada", ha señalado.

Esta percepción se ve respaldada por el reducido número de resoluciones que son posteriormente recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El porcentaje "se mantiene estable entre el 5% y el 7%, mientras que solo entre un 5% y un 10% de dichas impugnaciones obtienen una estimación judicial. Un tribunal más ágil pese al incremento de trabajo".

"La evolución del órgano andaluz resulta especialmente significativa si se tiene en cuenta que el aumento de actividad no ha venido acompañado de un incremento de efectivos", ha resaltado el presidente del TARCJA.

Desde su creación en 2011, el tribunal ha resuelto aproximadamente 3.200 recursos durante su primera década de funcionamiento. Sin embargo, en los últimos cinco años la cifra ha superado los 3.300 expedientes resueltos, lo que evidencia una aceleración notable de su actividad.

Además, el tiempo medio de resolución ha experimentado una mejora extraordinaria. Mientras que en 2020 la media se aproximaba a los 100 días por recurso, actualmente las resoluciones se dictan en torno a 13 días de promedio.

Para Barrón Tous, este resultado es consecuencia directa de la "vocación y compromiso" de los miembros que integran actualmente el tribunal, que presta servicio no solo a la Administración de la Junta de Andalucía, sino también a la mayoría de las entidades locales andaluzas.

REFERENTE AUTONÓMICO EN ESPAÑA

En el ámbito nacional, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales continúa liderando el volumen de expedientes tramitados. No obstante, el tribunal andaluz se ha consolidado como "uno de los órganos más relevantes del país".

Actualmente, ocupa el segundo puesto entre los tribunales administrativos autonómicos de recursos contractuales, una posición que "se ha reforzado progresivamente gracias al incremento constante de asuntos gestionados".

La cuarta edición del curso de verano de la UNIA en La Rábida, dirigido por Barrón Tous, ha incorporado importantes novedades para abordar los cambios normativos y jurisprudenciales más recientes.

Entre los contenidos destaca la actualización sobre las técnicas de reequilibrio económico de los contratos, una cuestión que ha adquirido especial relevancia tras los efectos económicos derivados de la pandemia y los mecanismos extraordinarios de revisión de precios.

Entre las sesiones destacadas figura la dedicada al futuro reglamento europeo de contratación pública, impartida por María Concepción Ordiz Fuertes, abogada del Estado, presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y representante española en el grupo de trabajo de la Unión Europea encargado de la elaboración de la futura norma.

Uno de los aspectos que, a juicio de Barrón Tous, marcará el futuro inmediato del sector es la "nueva regulación europea sobre contratación pública".

"El enfoque tradicional centrado fundamentalmente en el precio tenderá a evolucionar hacia modelos de adjudicación donde tendrán una importancia creciente factores como el valor añadido de las ofertas, la sostenibilidad, la calidad de los productos y servicios y otros elementos estratégicos vinculados al desarrollo económico de la Unión Europea", ha explicado.

No obstante, ha señalado que "la iniciativa se encuentra todavía en una fase muy temprana de tramitación, comparable a lo que en el ámbito nacional sería un anteproyecto de ley", por lo que aún queda recorrido hasta conocer su configuración definitiva.

Barrón Tous ha considerado "esencial" consolidar una auténtica comunidad especializada en esta disciplina. En su opinión, "la formación continua no solo permite mantener una actualización técnica permanente, sino que contribuye a mejorar la motivación profesional y a prevenir conflictos y litigios futuros".

"La principal conclusión es clara: el notable incremento de la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía no responde únicamente a una mayor litigiosidad, sino a la consolidación de un sistema de control que genera confianza entre los operadores económicos y que deberá adaptarse ahora a una nueva etapa marcada por la transformación normativa europea y la creciente profesionalización del sector", ha concluido Barrón Tous.