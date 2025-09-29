Los últimos Cursos de Verano de Jerez (Cádiz) abordan desde el martes la novela histórica y el turismo

Archivo - La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, el rector de la UNIA, José Ignacio García, y el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, en la presentación de los Cursos de Verano en junio. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

Los últimos Cursos de Verano 2025 de Jerez de la Frontera abordarán la novela histórica y el turismo en dos seminarios con los que finaliza esta semana la primera programación estival en este municipio gaditano de los cursos, programada por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en colaboración con la de Cádiz (UCA) y el ayuntamiento jerezano.

Ambos cursos, que se desarrollan desde este martes al jueves 2 de octubre en el Conjunto Monumental del Alcázar de Jerez, cuentan con ponentes de los ámbitos de la literatura y el turismo, como las escritoras Carmen Posadas e Isabel San Sebastián y el escritor José Luis Corral, ha detallado la UNIA en una nota.

También participarán en estos últimos cursos Miriam Carrión, gerente del Patronato de Turismo, Yudit Anda, consejera delegada de la Yeguada Cartuja-Hierro del Bocado, y Antonio Mariscal, responsable del Clúster turístico de Jerez, entre otros.

En el curso historia y novela histórica, dirigido por el escritor y doctor en Historia Moderna, José Calvo Poyato, se realizará una aproximación a personajes o acontecimientos de los mundos visigodo, andalusí y medieval, además de acercarse a la Transición, la Inquisición y la "aventura" llevada a cabo por los españoles al otro lado del Atlántico.

El encuentro 'Turismo, sostenibilidad e innovación: estrategias para un desarrollo responsable', cuyo director es el catedrático de la UCA, Antonio R. Ramos, tiene por objetivo proporcionar una visión integral y actualizada de los principales retos y oportunidades en la gestión de destinos turísticos, con especial atención a la provincia de Cádiz.