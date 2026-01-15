La UNIA abre el plazo para solicitar 14 másteres universitarios destinados a estudiantes extranjeros

Foto de familia con el alumnado, profesorado, traductores y autoridades de la UNIA, junto al rector, José Ignacio García, las codirectoras del Máster, Margarita Clemente y Mercedes Núñez. - UNIA

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha abierto el plazo de solicitud para 14 másteres universitarios dentro de la Fase primera de admisión que el Distrito Único Andaluz (DUA) destina a estudiantes extranjeros. Algo más de cien las plazas se acogen a este cupo de reservas cuyo objetivo es "facilitar las gestiones del alumnado internacional para desarrollar su periodo de estudios fuera de su país de origen durante el curso 2026/2027".

Según ha explicado la UNIA en una nota, "cualquier persona que posea una titulación que le dé acceso al posgrado en su país puede solicitar plaza en Andalucía hasta el próximo 29 de enero, a través de distritounicoandaluz.es".

En contexto, las condiciones de acceso se han hecho públicas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) 245, de 22 de diciembre de 2025, y establecen la presentación del documento de identidad (NIE, tarjeta de ciudadanía europea, pasaporte), así como el título alegado para el acceso y la documentación relativa al expediente académico oficial.

En concreto, los másteres ofertados por la Internacional de Andalucía en esta primera fase de admisión abordan las temáticas de la agricultura ecológica; la conservación y restauración de bienes culturales; los Derechos Humanos; la intervención asistida con animales; las relaciones internacionales; la economía y la computación.

Asimismo, en la rama educativa, se ofertan másteres en educomunicación; enseñanza bilingüe español-inglés; investigación en la enseñanza y en el aprendizaje de las ciencias experimentales, sociales y matemáticas. En el ámbito técnico, la oferta de posgrado abarca la geología y gestión de recursos mineros; la ingeniería química; los nanomateriales; la simulación molecular y la tecnología ambiental.

De este modo, Andalucía gestiona su admisión a títulos universitarios de "manera común", a través del DUA. Esta primera fase de enero busca "impulsar la internacionalización, ofreciendo un mayor margen al alumnado extranjero para atender los trámites para su estancia".

No obstante, cada año se organizan otras dos fases de admisión, "con fecha aún por determinar", abiertas tanto a estudiantes nacionales como internacionales. Además, dentro de su programa de becas, la UNIA abrirá en las próximas semanas una convocatoria específica de ayudas para los futuros estudiantes que hayan tramitado su admisión durante esta primera fase abierta por el DUA.