La UNIA analiza en la Sede Tecnológica de Málaga la IA aplicada a negocios y emprendimiento

Archivo - La Sede Tecnológica de UNIA en Málaga. - UNIA - Archivo

Esta microcredencial se imparte en modo virtual hasta el 25 de noviembre

MÁLAGA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) imparte en la Sede Tecnológica de Málaga la microcredencial Inteligencia Artificial aplicada a negocios y emprendimiento, dirigida por Jamal Toutouh, de la Universidad de Málaga (UMA).

Los objetivos de esta microcredencial son la capacitación de profesionales y emprendedores para incorporar de forma práctica, crítica y progresiva la IA en sus procesos cotidianos, sin necesidad de conocimientos técnicos previos.

Para ello, este programa docente se centra en la aplicación inmediata, contextualizada y con sentido, desde la reflexión inicial hasta la acción concreta, pasando por el aprendizaje de herramientas reales, el diseño de automatizaciones y el uso responsable de estas tecnologías.

El alumnado recibirá formación sobre aspectos como las oportunidades reales que ofrece la IA; el uso de herramientas como ChatGPT, Gemini, Copilot, Runway o Looker Studio; y la aplicación de la IA en procesos como la atención al cliente, marketing, toma de decisiones o innovación.

También sobre la elaboración de un plan de acción sencillo para implementar IA en su actividad económica o la implementación de criterios de privacidad, ética, transparencia y no discriminación en el uso de IA generativa.

La microcredencial se imparte en modo virtual del 15 de octubre al 25 de noviembre de 2025 y cuenta con la colaboración de Andalucía Emprende - Fundación Pública Andaluza.

Junto al director, impartirán los contenidos de esta microcredencial Daniel Escribano, Ismael Santiago y Víctor Guillermo Figueroa, de Andalucía Emprende.