La UNIA y la Cámara de Comercio de Sevilla firman un acuerdo para impulsar la empleabilidad y emprendimiento

Archivo - Tríptico de la programación de los Cursos de Verano 2026 de la UNIA. - Lucía Salguero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y la Cámara de Comercio de Sevilla han firmado esta mañana un Protocolo General de Actuación que establece un marco de colaboración para el desarrollo de actividades académicas, científicas, tecnológicas y formativas de interés común, así como iniciativas orientadas al desarrollo profesional del estudiantado universitario.

Según ha detallado el centro universitario, El acuerdo, suscrito por el rector José Ignacio García, y el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco de Paula Herrero, permitirá impulsar futuras acciones conjuntas, dirigidas a fortalecer la conexión entre la formación universitaria y el tejido empresarial, así como en iniciativas relacionadas con el emprendimiento, la innovación y la empleabilidad.

Una de las líneas de trabajo planteadas contempla facilitar la participación del alumnado de la Internacional de Andalucía en el Programa I+D Universidad de la Cámara , una plataforma que conecta proyectos de Trabajo Fin de Máster con empresas integradas en el Club Cámara.

De esta manera, el objetivo es favorecer el contacto directo entre estudiantes y empresas y promover el desarrollo de proyectos vinculados a necesidades reales del entorno productivo. La colaboración también abre la puerta a acciones de acompañamiento para quienes deseen transformar sus trabajos académicos en iniciativas empresariales.

En este ámbito, la Cámara de Comercio dispone de programas de apoyo que abarcan distintas fases del desarrollo de proyectos emprendedores, desde la preincubación hasta la aceleración. Otro de los ámbitos previstos se centra en el fortalecimiento de la comunidad Alumni de la UNIA y en su proyección internacional.

En este contexto, ambas entidades explorarán fórmulas de colaboración vinculadas a la Asociación Internacional de Cámaras de Comercio (AICO) y al futuro Club Alumni 'La Rábida' formado por egresados de países iberoamericanos, con el fin de ampliar las oportunidades de contacto profesional, mentoría y generación de redes para egresados y estudiantes.

Asimismo, el protocolo contempla el desarrollo de actividades formativas relacionadas con competencias profesionales y emprendedoras. Entre las iniciativas estudiadas figura la utilización de herramientas de autoevaluación competencial y la organización de acciones formativas orientadas a reforzar capacidades vinculadas al desarrollo profesional.