La UNIA celebra su día con el reconocimiento a investigadores, docentes y personal de administración y gestión

El rector de la UNIA, José Ignacio García interviene en el aniversario de la Universidad Internacional de Andalucía celebrado en la sede de Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García, ha presidido en la Sede Tecnológica de Málaga el Día de la UNIA.

Junto al rector, han participado en este acto la viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Lorena Garrido, y la secretaria general de la UNIA, María José Trigueros; y ha contado con la asistencia, entre otros, de los exrectores de esta universidad José Martín Delgado y José Sánchez Maldonado; así como miembros del actual equipo de gobierno y la dirección de la sede malagueña.

Durante este acto se han entregado los Premios UNIA a las Buenas Prácticas de Gestión del PTGAS, a Publicaciones de Excelencia, a la Excelencia Docente y Premio UNIA Digital.

García ha destacado que la institución "se sale de lo convencional y siempre requiere de un breve esfuerzo para hacernos entender", pero ha señalado que "es muy fácil responder a la pregunta de qué es la Universidad Internacional de Andalucía".

"Somos la pública del posgrado. Pero también la de los Cursos de Verano, la de la innovación, la del Modelo eliA, la que crece a partir de las alianzas, la que conecta el sistema público andaluz, la que apoya a la investigación, la que impulsa la cultura de vanguardia. En resumen, una comunidad diversa en origen, con algo muy importante en común: el conocimiento, la excelencia y las ganas de crecer juntos por Andalucía", ha dicho.

En el Día de la Universidad Internacional de Andalucía, el rector ha querido dejar constancia de que es "el día de nuestra comunidad universitaria" y que la UNIA es "la casa de todos. Como miembros activos, como premiados o como aliados". Al respecto, ha manifestado que si algo les mueve es su "vocación de ser útiles a la sociedad y al conjunto del sistema universitario público andaluz. Acompañando y complementando a todas aquellas instituciones que recorren con nosotros ese camino, porque crecemos de la mano de nuestros colaboradores".

Ha recordado que cumplen 25 años en Málaga, donde su andadura comenzó en 2000 en una oficina del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)", aunque hace una década dieron el salto al Edificio Mena, "para estar más cerca de la sociedad" y hace apenas un par de años "crecimos, para hacer de este edificio en el Puerto nuestro espacio de referencia", ha destacado.

"Pero pese a todo --ha lamentado--, seguimos siendo la gran desconocida entre las universidades que mantienen actividad en Málaga", por lo que ha solicitado a los presentes que ejerzan "de embajadores" y su ayuda para compartir con la ciudadanía lo que son; "lo que habéis visto hoy aquí: Una universidad que abraza la innovación a todos los niveles. Una institución diversa, que conecta la fortaleza del sector público y del privado. Una comunidad con carácter andaluz, vocación internacional y profunda conexión con lo local".

Por su parte, la viceconsejera ha felicitado a los premiados y a la propia UNIA por ser una universidad "viva, en constante ebullición hacia la excelencia, que es nuestro referente en formación de posgrado y en formación permanente, además de ser ese puente desde el que fomentar la cooperación interuniversitaria".

PREMIOS

El primero de los premios entregados ha sido el del reconocimiento a las buenas prácticas del Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS) de la UNIA, tanto en categoría individual como en la colectiva. En la primera se ha otorgado a Marta Segura, que ha dicho recibir este premio "con mucho orgullo y, sobre todo, con un profundo sentido de responsabilidad".

En el apartado colectivo, María José Gómez, María Ángeles Martos y Alfonso Romero, pertenecientes al Área de Contratación, han sido los encargados de recoger el galardón, que también ha recaído en Roberto Arroyo, del Área TIC, por la creación y aplicación de una herramienta, SEContratos, para el seguimiento de la ejecución de los contratos administrativos.

El Premio UNIA a las Publicaciones de excelencia ha sido para Leonardo García Sanjuan, profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla (US), en Arte y Humanidades; y Juan Pascual Anaya, profesor del Departamento de Biología Animal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga (UMA), en Ciencias.

También ha recaído en Luis Rafael Sánchez Granados, de la Universidad de Córdoba (UCO), en Ingeniería y Arquitectura; Miguel Ángel Sánchez-Garrído Nogueras, de la UCO/Instituto Maimónides de investigación biomédica de Córdoba (Imibic), en Ciencias de la Salud, y Aurora Garrido Moreno, profesora de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo (UMA), en Ciencias Sociales y Jurídicas. Y los correspondientes accésits.

Leonardo Sanjuán ha recogido el premio en nombre del Grupo de Investigación ATLAS (HUM-649) de la US por un trabajo que supone una aproximación "pionera" al diagnóstico del sexo de esqueletos de gran antigüedad, mediante un método biogeoquímico basada en el análisis de la información cromosómica de los péptidos de la amelogenina del esmalte dental.

Por su parte, Juan Pascual Anaya ha señalado sobre el trabajo premiado que "el genoma del mixino del Pacífico era la pieza que faltaba en un complicado puzzle para entender cómo evolucionaron los primeros vertebrados, nuestros ancestros, nuestro origen".

Miguel Ángel Sánchez-Garrido ha señalado que el estudio premiado en modelos animales "demuestra que los fármacos multi-agonistas superan a terapias convencionales como la metformina", evaluándose "agonistas dobles (GLP-1/GIP), triples (GLP-1/GIP/glucagón) y un conjugado GLP-1/estrógenos, observando que estos fármacos, en especial el conjugado, produce una mejora significativa del perfil metabólico y gonadal sin efectos adversos aparentes".

Luis Sánchez Granados ha resaltado que la investigación premiada "se ha realizado en el Instituto Químico para la Energía y el Medioambiente de la UCO, mediante el trabajo conjunto de tres de sus grupos de investigación y en colaboración sinérgica con investigadores de la UMA, que ha permitido desarrollar un nuevo material capaz de eliminar de modo más eficiente, y mediante un proceso fotocatalítico, los gases NOx contaminantes presentes en la atmósfera urbana, incluso después de apagar la luz".

Finalmente, Aurora Garrido ha declarado que en su caso el estudio destacado "se enmarca en nuestra línea de investigación en dirección estratégica, y profundiza en las variables críticas que garantizan la competitividad y el crecimiento corporativo en el actual escenario de incertidumbre global y sus resultados muestran como la innovación y la resiliencia organizativa emergen como pilares fundamentales para que las empresas no solo se recuperen ante la adversidad, sino que logren prosperar en contextos cambiantes".

OTROS RECONOCIMIENTOS

El Premio a la Excelencia docente se ha otorgado a Belén Laguna, quien ha comentado que dedicarse a las personas y a su desarrollo durante más de 25 años "me permite constatar diariamente la grandeza del ser humano, buscando comprender qué nos mueve, con qué sentido y cómo desarrollar nuestro talento hacia un propósito superior".

Asimismo, el último premio concedido ha sido el Premio UNIA Digital de Investigación, otorgado a Marta Montenegro, de la UGR, quien ha valorado especialmente que este reconocimiento "apoye a los jóvenes investigadores y contribuya a seguir impulsando líneas de trabajo centradas en la transformación digital de la educación en Andalucía".

Ha señalado que este trabajo "pone de relieve la necesidad de integrar la tecnología de manera crítica e inclusiva para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de todo el alumnado, así como el desarrollo de la competencia digital del profesorado" y refuerza "la apuesta por una educación de mayor calidad, más equitativa y adaptada a los retos del siglo XXI".