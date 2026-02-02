La UNIA celebra en La Rábida una jornada de atracción de Talento STEM en Huelva

Archivo - Sede de La Rábida. - UNIA - Archivo

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) celebra en su sede onubense de La Rábida la jornada 'Huelva Conecta Talento STEM' --de habilidades y capacidades relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas--. Será este martes, 3 de febrero, las 10,00 horas.

Esta actividad está enmarcada en la Cátedra de la Fundación Atlantic Copper de la UNIA para "cumplir con el objetivo de analizar los retos y desafíos en la atracción del Talento Stem en Huelva", en el que se ahondará con la conferencia 'Ecosistemas de innovación y creatividad: ¿cómo atraer el talento STEAM?', impartida por el director ejecutivo, CEO de Hexagonal LAB & Foundation, Raúl Oliván, ha indicado la UNIA en una nota.

Esta jornada, que incide de nuevo en el proceso colaborativo que busca transformar el reto del talento STEM, comenzará con un resumen de las actividades realizadas en noviembre de 2025, así como de los retos y desafíos detectados, por parte de la directora de la citada Cátedra, María del Carmen Sánchez, que estará acompañada por las directoras de la Fundación Atlantic Copper y de la sede rabideña de la UNIA, María Ángeles Sánchez y María de la O Barroso, respectivamente. Asimismo, estarán presentes responsables del Ayuntamiento de Palos de la Frontera.

Los objetivos de estas acciones son, entre otros, tener una visión común del desafío de cercar y mantener STEM en Huelva desde múltiples ángulos: empresa, educación, juventud y territorio; así como generar espacios de conexión real entre agentes clave del ecosistema para construir relaciones duraderas y productivas.