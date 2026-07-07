La UNIA cierra el patrocinio para la obra Paüra, en el marco de la programación de UNIAescenaBaeza

Paüra - UNIA

JAÉN 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha acordado con la Fundación Caja Rural de Jaén su colaboración como patrocinador de la muestra de artes escénicas UNIAescenaBaeza. Esta colaboración implica la aportación de 3.000 euros por parte de Fundación Caja Rural de Jaén para la puesta en escena de la obra Paüra, de la compañía Lucas Escobedo.

El acuerdo suscrito entre ambas instituciones se enmarca en su compromiso con el entorno próximo y la difusión de la cultura. La obra se representa este miércoles, 8 de julio, a las 22,00 horas, en el Teatro Montemar de Baeza (Jaén), en el contexto de la Escuela de Teatro, que se realiza del 6 al 10 de julio en la Sede Antonio Machado de la UNIA.

Paüra es un espectáculo musical que aborda el miedo desde la poesía y la risa. Dirigido por Lucas Escobedo, ha sido premiado como Mejor espectáculo de circo de las Artes escénicas valencianas 2021, finalista a los Premios Max 2022 como Mejor espectáculo musical y candidato a los Premios Max 2022 como Mejor composición musical, a cargo de Raquel Molano.

La obra es una aventura escénica para todos los públicos con música en directo, que se adentra en el lenguaje del payaso, para hablar del miedo con carcajada y poesía. Está interpretada por el propio Lucas Escobedo, Raquel Molano, Alfonso Rodríguez y Paula Lloret.

La compañía Lucas Escobedo nace en 2011 tras el estreno de su primera creación en solitario, Boiiiing. Su impulsor es Lucas Escobedo, artista multidisciplinar que bebe tanto del mundo circense como del teatro.

Sus inicios profesionales le llevan a trabajar con diferentes compañías y en 2015 estrena Habitación 801, de autoría propia, con el que fue nominado a Mejor espectáculo de Circo en los Premios de las Artes Escénicas de la Comunidad Valenciana en 2018 y trabajó en algunos de los principales teatros y festivales tanto a nivel nacional como internacional.

En 2018 recibe el encargo de dirigir la nueva producción del Teatro Escalante de Valencia: YOLO. En este espectáculo comienza a colaborar con Raquel Molano en la dirección y composición musical; esta colaboración sentará un precedente que se convertirá en un sello de identidad para la compañía con la combinación de circo, teatro y música en directo.