La UNIA imparte la tercera edición de la Escuela de Formadores para tutores andaluces del Máster de Profesorado

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García, en la inauguración de la tercera edición de la Escuela de Formadores para tutores andaluces del MAES en La Rábida (Huelva). - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) imparte la 3ª edición de la Escuela de Formadores, destinada al profesorado tutor de prácticas de los Másteres Universitarios en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES) de Andalucía, de las especialidades de Formación Profesional (FP), según ha informado la UNIA en una nota.

El rector del centro, José Ignacio García, ha inaugurado esta actividad celebrada simultáneamente en las sedes de La Rábida (Huelva) y de Baeza (Jaén) junto a los directores de ambas sedes, Mª de la O Barroso y José Manuel Castro, y a la codirectora de la Escuela de Formadores, Juana Ortega, entre otros, y la ha valorado como "muy especial", puesto que la institución educativa que dirige "siempre ha mantenido viva una línea como universidad que enseña a los que enseñan".

Al hilo, García ha destacado el Máster en Tecnología Educativa como ejemplo del "enriquecimiento de la oferta de posgrado", y ha considerado que han subido "un nuevo peldaño".

En La Rábida ha concretado que hace 65 años se puso en marcha la primera edición de los 'Cursos de Orientación Pedagógica para Maestros' y ha incidido en que, un año después, esta actividad se abrió a las mujeres en paralelo a los cursos para universitarias, "un hecho poco conocido, pero que ubica este paraje como pionero en facilitar el acceso de las mujeres a la Educación Superior en nuestro país".

Al hilo, el rector ha indicado que la UNIA "da respuesta a la inquietud y la voluntad de mejorar la labor de los docentes" y que su obligación es "estar donde se nos necesita, aportar valor a la sociedad y alimentar las mentes que quieren crecer a través del conocimiento".

UN ESPACIO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Barroso ha señalado que esta es "una apuesta de la UNIA para reforzar y trabajar con el profesorado de los centros de FP que acogen al alumnado de los MAES de toda Andalucía", con el objetivo de dotar de un "espacio de intercambio de experiencias" que sirva para "repensar la función del tutor" que va a formar a este estudiantado.

Asimismo, la responsable de la escuela de La Rábida ha detallado que en este curso la UNIA se focaliza en los módulos de "tutorización y supervisión del estudiante en los centros de prácticas; formación dual y emprendimiento; metodologías y recursos innovadores, y retos de la Inteligencia Artificial en la FP".

Esta formación semipresencial tendrá lugar los días 6 y 7 de octubre, y volverá a "convertir a estas sedes en espacio de renovación, intercambio y análisis sobre la Enseñanza Secundaria y la Formación Profesional, y el papel que juegan los docentes en la enseñanza de sus prácticas".