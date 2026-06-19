La UNIA lleva a Chile su Escuela Iberoamericana con tres cursos sobre sostenibilidad

Clausura de la Escuela Iberoamericana UNIA-UCHILE. - UNIA

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) concluye en Santiago de Chile la edición 2026 de su Escuela Iberoamericana. Un programa de formación de orientación profesional e investigadora, bajo el formato de los Cursos de Verano, que ha celebrado tres cursos para abordar los grandes retos de la transición energética y el desarrollo territorial sostenible.

Según ha informado la UNIA en una nota, esta actividad, organizada en colaboración con la Universidad de Chile, es la cuarta edición de un programa, que permite incorporar a la Internacional de Andalucía una "sede itinerante" en el entorno de América Latina. Las ediciones anteriores se celebraron en Colombia, Perú y Uruguay, en colaboración con el Grupo de Universidades La Rábida (Guilr), y contando con las instituciones que están asociadas a esta red liderada por el rector de la UNIA.

La responsable de la Sede de La Rábida y directora ejecutiva del Guilr, María de la O Barroso, ha acudido a Santiago de Chile para participar en el acto de clausura de esta cuarta Escuela Iberoamericana. En él ha puesto en valor "la oportunidad que supone este programa académico, que conecta no solo Chile con Andalucía, también entre los países de América gracias a la gran pluralidad de nacionalidades de las personas que habéis participado".

ESCUELA IBEROAMERICANA

Cada curso combina una dirección académica compartida entre una universidad andaluza y la Universidad de Chile, con docentes de ambos lados del Atlántico. El primero de los tres cursos, Tópicos y propuestas para el desarrollo territorial sustentable en economías basadas en recursos naturales, ha analizado los distintos enfoques de la economía ante los recursos naturales, las dinámicas de las relaciones económicas internacionales y las realidades sectoriales de la minería, la energía, la agricultura y el sector forestal.

El curso Economía de las energías renovables y del hidrógeno verde ha abarcado las fuentes renovables y los sistemas de almacenamiento, la cadena de valor del hidrógeno verde en mercados locales y globales, y los procedimientos de evaluación económica de proyectos, incluyendo el Costo Nivelado de Energía (LCOE).

Por su parte, el tercer curso, Fenología, hidráulica vegetal, hidrología y sustentabilidad ecosistémicas en escenarios de transición energética ha examinado cómo los controles ecofisiológicos del ciclo hídrico y la productividad vegetal condicionan la resiliencia de los ecosistemas ante el cambio climático y las nuevas demandas territoriales asociadas a la expansión de las energías renovables, con especial atención a la gobernanza del agua y a las soluciones basadas en la naturaleza.