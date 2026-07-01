La UNIA programa Cultura Abierta en La Rábida (Huelva) del 7 al 23 de julio

La directora de la UNIA en La Rábida, María de la O Rubio (derecha), y la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero. - UNIA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) volverá a convertir su sede de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), en "un gran espacio de encuentro" entre el conocimiento y la cultura con motivo de una nueva edición de 'Cultura Abierta'. Del 7 al 23 de julio, la institución reunirá una cuidada selección de espectáculos de teatro, música, flamenco, jazz y creación contemporánea dirigidos tanto a la comunidad universitaria como al conjunto de la ciudadanía.

Según ha indicado la UNIA en una nota de prensa, el patio trasero de la residencia universitaria volverá a convertirse en escenario de unas noches de verano concebidas para compartir experiencias, fomentar el diálogo y acercar las artes escénicas y musicales a todos los públicos mediante una programación de acceso gratuito.

Así lo ha presentado la directora de La Rábida, María de la O Barroso, y la alcaldesa del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, Milagros Romero, institución colaboradora de esta programación. La edición de 2026 reunirá propuestas de "reconocido prestigio nacional e internacional" que abarcan distintos lenguajes artísticos y generaciones de creadores. Todas las actividades comenzarán a las 22,30 horas y serán de acceso libre mediante invitación, que podrá obtenerse a partir de las 9,00 horas del jueves previo a la celebración de cada espectáculo, hasta completar el aforo, a través de unia.es/entradas

La programación arrancará el 7 de julio con 'El Bar Nuestro de Cada Día', del artista gaditano Antonio Romera 'Chipi', un espectáculo que ha sido distinguido con tres Premios Lorca 2025 y con el Premio al Mejor Espectáculo de la Feria de Artes Escénicas de Andalucía 2024. La obra transforma el escenario en una taberna donde la música, el humor y la palabra convierten un velatorio en una celebración de la vida, invitando al público a participar de una ceremonia cargada de emoción y cercanía.

Esa misma jornada se representará también 'Sin cita previa', una comedia protagonizada por Marcelo Casas, Silvia Rey y Javi Berger que, a través del humor, retrata las situaciones absurdas derivadas de la burocracia administrativa y demuestra que, en muchas ocasiones, la realidad supera a la ficción.

El jazz y la música internacional tendrán igualmente un papel protagonista dentro del ciclo. El 9 de julio, el legendario trombonista estadounidense Fred Wesley, 'figura imprescindible en la historia del funk' tras su paso por las bandas de James Brown y George Clinton, presentará en La Rábida su proyecto 'Generations', un trío que combina con naturalidad jazz, soul, funk y nuevas influencias sonoras junto al organista Leonardo Corradi y el batería Tony Match.

El 15 de julio, el relevo lo tomará The International Classic Jazz All Stars, una formación integrada por músicos de diferentes países que reivindica el jazz clásico como un lenguaje universal capaz de unir culturas y tradiciones musicales desde la excelencia interpretativa. La programación jazzística concluirá el 22 de julio con The Tenor 4tet, un innovador cuarteto formado por dos saxos tenores, contrabajo y batería que revisita grandes estándares del repertorio jazzístico desde una instrumentación poco habitual que aporta nuevas posibilidades sonoras sin renunciar a la tradición.

ARTES ESCÉNICAS

Las artes escénicas y la creación contemporánea también ocuparán un lugar destacado en Cultura Abierta. El bailaor Alfonso Losa presentará el 13 de julio 'Exento', una propuesta concebida como un proceso performativo que abre al público el laboratorio creativo del artista y lo convierte en parte del propio proceso de creación. Tres días más tarde, el 16 de julio, llegará 'La Verbenera', una instalación escénica participativa que reflexiona sobre el valor simbólico, social y político de las verbenas populares, invitando al público a ocupar el espacio común desde la celebración, la convivencia y la participación colectiva.

El flamenco tendrá igualmente un espacio destacado dentro de esta edición con 'Pastora en mi memoria', el espectáculo que la joven cantaora Reyes Carrasco presentará el 20 de julio como homenaje a las grandes mujeres del cante y, especialmente, a la figura de Pastora Pavón, La Niña de los Peines. A través de un recorrido por algunas de las voces femeninas más importantes de la historia del flamenco, la artista reivindica el legado de quienes abrieron camino en un ámbito tradicionalmente complejo para las mujeres, recuperando repertorios de enorme valor histórico y artístico.

"UN PROGRAMA CONSOLIDADO"

Durante la presentación de la programación, la directora de la Sede Santa María de La Rábida, María de la O Barroso, ha subrayado que la cultura constituye "un pilar fundamental" dentro del proyecto universitario de la UNIA y ha incidido en que "su papel trasciende el de un simple complemento a la actividad académica".

En este sentido, ha destacado que la institución entiende la cultura como "un espacio de innovación, investigación y servicio público que favorece el intercambio de ideas y la convivencia entre profesorado, alumnado y sociedad".

"Tenemos clarísimo que debemos generar espíritu crítico y acercar la cultura a la población, porque la ciudadanía tiene derecho a disfrutar de ella", ha señalado al tiempo que ha remarcado que esta programación "pretende reforzar el vínculo entre la Universidad y su entorno más cercano".

"Queremos que la UNIA sea también la universidad de los palermos", ha afirmado, agradeciendo la colaboración permanente del Ayuntamiento de Palos de la Frontera para hacer posible una oferta cultural que ya forma parte del calendario habitual del verano en La Rábida.

La directora de la sede anunció asimismo que esta edición tendrá "un marcado carácter emotivo" con la celebración de un acto institucional de homenaje a los profesores Óscar Toro y María Clauss, habituales de los Cursos de Verano de La Rábida y fallecidos recientemente. Ambos habían preparado su participación en esta edición y la Universidad ha querido incorporar este reconocimiento a la programación cultural como "muestra de gratitud por su compromiso con la institución y por la huella personal y académica que dejaron entre quienes compartieron con ellos estos cursos durante los últimos años".

Por su parte, la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, ha destacado la estrecha colaboración que mantienen el Ayuntamiento y la Universidad Internacional de Andalucía para "seguir fortaleciendo una programación cultural que ya se ha convertido en una cita imprescindible del verano en la provincia". Romero ha subrayado que el entorno de La Rábida constituye "un escenario privilegiado" para "disfrutar de propuestas de calidad dirigidas a públicos muy diversos".

Así, ha animado tanto a los vecinos de Palos como al conjunto de la ciudadanía onubense a participar en unas actividades que combinan música, teatro, humor, flamenco y creación contemporánea. Asimismo, ha señalado que el Ayuntamiento mantiene el convenio con la UNIA por el que asume el coste de la matrícula de los vecinos y vecinas empadronados en Palos de la Frontera que participen en los Cursos de Verano, reforzando así el compromiso compartido de ambas instituciones con el acceso a la educación y a la cultura.