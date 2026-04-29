La UNIA propone un viaje por las 'Historias de Doñana y su entorno' en sus cursos de verano en Huelva

Presentación del curso de verano de la UNIA las 'Historias de Doñana y su entorno'. - UNIA

ALMONTE (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) han presentado este miércoles 'Historias de Doñana y su entorno', un Curso de Verano que la Sede de La Rábida organiza en colaboración con el consistorio del 15 al 17 de julio, a modo de recorrido a través del tiempo de un territorio que ha sido refugio de neandertales, además de cuna de fenicios, griegos y romanos.

Esta actividad estival ha sido presentada la directora de la Sede de La Rábida, María de la O Barroso, junto a la concejala de Cultura, María José Faraco, y la directora técnica del curso, Elisa Romero, ha indicado la UNIA en una nota.

La concejal de Cultura ha destacado que "este curso supone una oportunidad para acercarnos a Doñana desde una perspectiva cultural e histórica, entendiendo el territorio como un espacio de encuentro entre civilizaciones y conocimiento. Una iniciativa que, además, contribuye a reforzar la conciencia medioambiental y el vínculo con nuestro entorno desde la cultura".

Por su parte, María de la O Barroso ha puesto en valor "la oportunidad que tenemos todos, los que somos de aquí y los que vengan de fuera, de acercarnos a un lugar tan icónico como es Doñana, desde la leyenda, desde el mito, pero también desde la arqueología y la ciencia". "Este curso resume el ADN de nuestra actividad en La Rábida: una mirada a nuestra provincia desde el rigor, en temas de enorme interés, con socios clave como el Ayuntamiento de Almonte, para conocer y divulgar nuestro patrimonio cultural, natural y simbólico".

Desde el consistorio han subrayado sobre el curso, "el papel de Almonte como puerta de entrada a Doñana y como municipio comprometido con la divulgación de su patrimonio". Y como Doñana también se entiende "desde las huellas que han dejado en este territorio las distintas culturas, paisajes y formas de vida que lo han habitado a lo largo del tiempo", han subrayado.

Elisa Isabel Romero es la directora de este Curso de Verano, que contará con voces como el escritor e historiador Andrés Nadal; el antropólogo José Orihuela, Premio Andaluz de Ensayo Filosófico 'Oliva Sabuco'; el escritor, emprendedor y aventurero Jaime Bohórquez, o el catedrático de arqueología Juan Manuel Campos.

Entre los temas que se abordarán en el encuentro destacan la mirada a la marisma de Doñana y su relación con la Atlántida, el entorno durante la Edad de Cobre y el yacimiento del Cerro del Trigo. También dedicará parte de la actividad académica a tiempos más cercanos, como los pioneros de Doñana en el siglo XIX, los actuales poblados forestales y arroceros o los últimos estudios de carácter georarqueológicos de El Rocío.

CURSOS DE VERANO

La Universidad Internacional de Andalucía cuenta este año con 40 Cursos de Verano, de los cuales 15 se van a desarrollar en su Sede de La Rábida entre el 7 y el 23 de julio. En ellos se abordarán temáticas como la minería inteligente, el Hidrógeno Verde, la digitalización de los Puertos, la Atlántida, la economía social, los vinos del Condado o las energías renovables.

La UNIA colabora con la Fundación Unicaja para su programa de becas por tercer año. Hasta el 2 de junio se pueden solicitar las ayudas para matrícula y/o alojamiento a través de la página web https://www.unia.es/becas.CV. Más información: https://www.unia.es/estudios-y-acceso/oferta-academica/curso....