UNIA y puertos andaluces organizan en Huelva un curso de verano sobre el "compromiso" con las ciudades

Presentación del curso 'Puertos comprometidos con sus ciudades: transición energética, digitalización y transformación urbana'. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha acogido este lunes la presentación del curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) sobre 'Puertos comprometidos con sus ciudades: transición energética, digitalización y transformación urbana', que se desarrollará de forma presencial, los días 8 y 9 de julio en la sede iberoamericana de Santa María de La Rábida (Palos de la Frontera).

Según ha indicado el Puerto en una nota de prensa, en el acto han estado presentes el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana; el rector de la UNIA, José Ignacio García Pérez; la presidenta de RETE (Asociación para la Colaboración entre Puertos y Ciudades) y del Puerto de Cádiz, Teófila Martínez; el presidente del Puerto de Sevilla y director del curso, Rafael Carmona; el codirector del curso, José Luis Galán; y la directora de la sede La Rábida de la UNIA, María de la O Barroso, entre otras personalidades.

El curso está organizado por la Asociación RETE en colaboración con la Cátedra Puerto de Sevilla-Universidad de Sevilla y cuenta con la colaboración de la Fundación Cajasol.

En este sentido, el presidente del Puerto de Huelva ha agradecido a la UNIA, la Asociación RETE y a todos los colaboradores su compromiso para hacer posible este curso, "que vuelve a situar a Huelva en el centro del debate sobre el presente y el futuro de los puertos". En este ámbito, Alberto Santana ha destacado que "el enfoque del curso es muy oportuno", ya que durante su desarrollo se abordará el papel que ejercen "los puertos comprometidos con sus ciudades en un momento de profunda transformación, marcado por la transición energética, la digitalización y la redefinición de los espacios urbanos".

Igualmente, el presidente ha puesto de manifiesto que el Puerto de Huelva "desempeña un papel clave como clúster energético e industrial, liderando procesos de cambio que no solo afectan al ámbito portuario, sino también a su entorno social y urbano, como el proyecto de rehabilitación del Muelle de Levante, que cambiará la ciudad y logrará la verdadera integración con el Puerto".

El rector de la UNIA ha manifestado que este curso "vuelve a poner de manifiesto el compromiso de la Internacional de Andalucía con el análisis riguroso de los grandes retos territoriales, y los puertos son hoy uno de los espacios donde con mayor claridad se concentran la transición energética, la digitalización y la transformación urbana".

Así, ha subrayado que la sede de La Rábida, "por su propia vocación iberoamericana y atlántica, es un marco natural para abordar el papel de los puertos como infraestructuras estratégicas y, a la vez, como piezas vivas de sus ciudades". Por último, ha agradecido "la implicación de RETE y de los Puertos de Huelva, Sevilla y Cádiz, por hacer de la Internacional de Andalucía un espacio de encuentro y de pensamiento compartido sobre el futuro de nuestra región".

Por su parte, la presidenta de RETE ha afirmado que para la entidad es "una satisfacción" formar parte de una iniciativa que "refleja perfectamente algunos de los principios que defiende la red: la colaboración entre puertos, ciudades, universidades y sociedad civil, así como la generación y difusión del conocimiento como herramienta para afrontar los desafíos del presente y del futuro".

Los puertos son infraestructuras estratégicas para el desarrollo económico, la competitividad y el empleo, pero al mismo tiempo forman parte de entornos urbanos cada vez más exigentes en materia de sostenibilidad, calidad de vida, integración territorial, innovación y participación ciudadana. Conciliar todos estos intereses requiere visión, diálogo y, sobre todo, conocimiento. Por ello, la formación académica tiene "un papel fundamental".

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla y vicepresidente de RETE, Rafael Carmona, ha destacado el "atractivo" del programa centrado en tres "grandes ejes": la transición energética, la digitalización y la transformación urbana. "Sobre estos enfoques estamos avanzando los puertos españoles como hoja de ruta clave en los procesos de integración puerto-ciudad", ha señalado el presidente.

"Para hablar de estas materias, hemos reunido a docentes y expertos de primer nivel que nos permitirán profundizar en aspectos como las nuevas energías aplicadas a la industria del crucero, el valor social de este tipo de turismo, los distritos puerto-ciudad cero emisiones y sostenibles o la digitalización y transformación de los entornos portuarios en puertos inteligentes", ha señalado Rafael Carmona.

El objetivo principal del curso radica en profundizar en la evolución de los puertos como "motores de sostenibilidad y cohesión urbana". En el caso de esta edición, se pone el foco en el compromiso social y ambiental del sector, señalando a la transición energética y la digitalización como las claves para redefinir la relación entre el puerto y su entorno urbano.

De esta forma, el primer día del curso, el miércoles, 8 de julio, se tratará sobre 'Combustibles del futuro', 'La respuesta de los Puertos ante la nueva demanda energética' y se abordará el caso del nuevo distrito portuario de Sevilla.

El segundo día, jueves, 9 de julio, los temas a analizar comprenden los 'Ecosistemas smart: de las Smart Cities a los Smart Ports', así como el 'Valor social en el turismo de cruceros' y se finalizará con una perspectiva estratégica sobre pasado presente y futuro de los puertos.

El encuentro se articula en torno a tres ejes estratégicos como son el desafío de la transición energética, donde se analizará la adopción de combustibles limpios en la flota mundial. Este eje abordará de forma crítica la necesidad y oportunidad de las inversiones en infraestructuras, debatiendo si los puertos deben apostar por convertirse en hubs energéticos y por la electrificación de muelles, evaluando el retorno social y ambiental de estos activos frente a la nueva demanda global.

El segundo eje abordará la profundización en la transformación urbana y la creación de distritos de innovación, utilizando el nuevo distrito portuario de Sevilla como referente para entender cómo la integración de usos ciudadanos y la sostenibilidad pueden convivir con la actividad industrial.

Por último, el tercer eje realizará un análisis de los ecosistemas inteligentes y la proyección estratégica internacional, explorando la transición de la Smart City al Smart Port a través de una gestión digital eficiente de los recursos y comparando modelos de éxito en el exterior, bajo una perspectiva que une el legado histórico y la globalización digital.

El programa ofrece una oportunidad para conocer de primera mano las inversiones en innovación y sostenibilidad que están liderando puertos como los de Barcelona, Cádiz, Huelva o Sevilla. Con la participación de líderes de la industria, esta actividad garantiza una visión integral y práctica de la gestión portuaria moderna, proporcionando herramientas críticas para comprender cómo la tecnología, la descarbonización y la nueva planificación urbana están redefiniendo la frontera entre el puerto y la ciudad.