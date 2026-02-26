La UNIA en La Rábida (Huelva) pone en marcha una oferta de microcredenciales para formar en delitos contra animales

Participantes de la formación 'Fundamentos de la investigación forense y policial en delitos contra la fauna silvestre' en la sede de la UNIA en La Rábida (Huelva). - UNIA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

La Sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía sirve esta semana de academia para formar a especialistas en prevenir e investigar delitos contra la fauna y el tráfico ilegal de especies. Lo hace dentro de una nueva línea de microcredenciales, que está celebrando en el campus de Palos de la Frontera su primer módulo 'Fundamentos de la investigación forense y policial en delitos contra la fauna silvestre'.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, dirigido a profesionales que actúan desde organismos públicos, ONG o dentro de proyectos internacionales, este programa ofrece una combinación de conocimientos legales, técnicos y científicos. Así, estos días se forma en cuestiones como el abordaje de escenarios de delitos contra los animales, su registro estructurado, recogida de muestras o el trabajo del laboratorio forense.

De manera más específica, los participantes profundizarán en aspectos como las armas de fuego y la balística, el impacto de las líneas eléctricas o el procedimiento judicial en delitos contra la fauna.

De este modo, la directora de la sede en La Rábida, María de la O Barroso, ha acompañado al alumnado en esta actividad "que viene a formar a personas que vigilan por la seguridad del entorno natural, especialmente importante en la provincia de Huelva, con una biodiversidad tan rica desde la sierra hasta el parque de Doñana".

En este sentido, ha señalado que "la academia de Crímenes contra la Fauna no es una actividad nueva", pero "sí ha dado un importante salto al incorporarse dentro de la línea de microcredenciales, alcanzando un nuevo grado de madurez como proyecto de especialización".

En concreto, el programa se compone de un paquete de tres microcredenciales complementarias entre sí. Este sistema es una fórmula dirigida a cursos de corta duración, con un claro enfoque práctico y cuyo sistema de calidad permite que tenga un reconocimiento oficial a nivel europeo.

Los siguientes módulos se celebrarán durante este año en las sedes de Baeza y Málaga, profundizando en cuestiones como la firma criminal, el uso de venenos, el crimen organizado o el uso de trampas en los delitos contra los animales.

De este modo, Jovan Andevski, de la Fundación para la Conservación de los Buitres (VCF), es el responsable de la formación, que cuenta entre su profesorado a especialistas de la Guardia Civil (Seprona), de la Europol y de la Junta de Andalucía.