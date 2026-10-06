La UNIA reivindica en su apertura del curso 2026-27 una Universidad pública "conectada con la sociedad". - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha celebrado este martes en su Sede del Rectorado, en Sevilla, el acto de apertura del curso 2026-2027. Durante su intervención, el rector José Ignacio García ha reivindicado una Universidad pública "útil y conectada con la sociedad". Sobre ello, ha afirmado asistir "con preocupación" a cómo, un año más, el debate universitario en las primeras semanas de curso "nace y muere en la financiación".

Según ha informado la UNIA en una nota, el catedrático José López Barneo ha sido el responsable de impartir la lección inaugural, bajo el título 'El posgrado y la investigación biomédica de Andalucía'. En ella, ha realizado un recorrido desde el periodo preautonómico, con poca actividad y una incipiente relación con los hospitales públicos, hasta nuestros días, con hitos como el Plan Andaluz de Investigación y el desarrollo del sistema de grupos de I+D, la creación del Instituto de Biomedicina de Sevilla y otros centros o los workshops de Biomedicina que organiza la UNIA en Baeza.

El evento ha estado presidido por el rector José Ignacio García y por el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, que supone el inicio oficial de la vida académica, que este año alcanza los 30 másteres oficiales, y en el que se han entregado las medallas de oro de la institución.

Al hilo, el catedrático López Barneo ha señalado que "debemos sentirnos orgullosos de que Andalucía está en una situación homóloga a nivel de España y de Europa en investigación biomédica, pero no podemos conformarnos, debemos romper ese techo". Para ello, ha apuntado retos como la mejora de financiación, impulsar los centros con alta cualificación, atraer más fondos externos y generar un ecosistema para la transferencia eficiente al sector productivo.

En esta línea, el consejero Jorge Paradela, ha subrayado que la UNIA es la institución académica que mejor representa la apuesta por la internacionalización, asegurando que "su experiencia y sus estrechos lazos con otros países, especialmente Iberoamérica, son el mejor trampolín para atraer talento".

De igual modo, el consejero ha hecho hincapié en la nueva oferta de enseñanzas puesta en marcha por dicha universidad este curso "orientada hacia tecnologías emergentes para ofrecer perfiles altamente cualificados", así como en el importante incremento de plazas acometido en los tres últimos cursos, que alcanza casi el 60%.

Asimismo, el rector ha destacado que "los titulares nos hablan muy a menudo del cuánto, pero muy poco del para qué. ¿Qué estamos haciendo ante los desafíos de nuestro entorno? ¿Cómo podemos aportar valor?", ha señalado. En este sentido, García ha incidido en la necesidad de devolver la conversación a lo académico: "La Universidad pública necesita financiación estable, suficiente y con incentivos claros para poder mejorar.

Pero, "también requiere que la sociedad la conozca, la entienda y valore lo que aporta al bienestar común". Así, ha subrayado que "no somos islas, sino ágoras. Lugares de diálogo y encuentro. Mantener ese espíritu es nuestra única garantía de futuro".

Por otro lado, el rector ha trazado una relación entre el papel de las universidades con algunos retos actuales, a través de dos informes. El primero, del Consejo de la Productividad de España, ha advertido que la lenta adopción de la inteligencia artificial puede frenar el buen ritmo de crecimiento nacional de los últimos años. "¿Podemos contribuir a ese cambio? La respuesta es un rotundo sí y lo estamos haciendo a través de los grados, del posgrado y las microcredenciales".

Ahí, García ha puesto a la Internacional de Andalucía como ejemplo, que este curso suma cuatro líneas de especialidad en inteligencia artificial a su oferta de másteres oficiales: en empresa y finanzas, en salud, en aprendizaje de idiomas y en gestión y evaluación de políticas públicas.

A ello se suma la programación de microcredenciales, que el rector ha considerado "estratégicas" para cualificar y reciclar a profesionales en activo. El otro desafío que el rector de la UNIA ha citado en su discurso es el educativo.

Junto a los resultados del Informe PISA, ha situado la encuesta Talis de la OCDE sobre las condiciones de trabajo del profesorado. "Apenas cuatro de cada diez profesores de Secundaria considera tener herramientas suficientes al inicio de su etapa profesional", ha señalado.

Para García, esto es un recordatorio de la necesidad de "mejorar la preparación de los docentes, como uno de los pasos obligados para revertir los resultados de PISA". En este sentido, ha incidido en que la Universidad sigue teniendo margen de mejora, apuntando a mecanismos clave como la mentoría individualizada, un mayor compromiso en las actividades de tutelaje o la generación de espacios de transferencia, como la Escuela de Formadores de la UNIA.

Sobre ello, ha anunciado la próxima creación de una cátedra, junto a la Consejería de Desarrollo Educativo, ligada a la innovación y la tecnología educativa.

MIRADA AL FUTURO

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía ha realizado al término de su intervención un balance de los resultados de esta última etapa, donde se ha doblado el número de másteres oficiales y triplicado el total de estudiantes. Sin embargo, "si de algo debemos estar orgullosos, es de haber sido capaces de innovar en nuestra forma de enseñar", ha afirmado refiriéndose al Modelo eliA para la enseñanza en línea y que este curso está disponible en seis títulos.

En este contexto, "eliA es nuestra apuesta pedagógica a los tiempos que corren, pensando para formar a egresados universitarios a través de un método que combina tecnología, aprendizaje deductivo y acompañamiento personalizado". Para el futuro, José Ignacio García ha pedido seguir explorando nuevas fórmulas de cooperación. Ha recordado que la UNIA abrió camino con los primeros másteres duales, junto a las universidades de Granada, Almería, Cádiz y Sevilla.

También ha propuesto convertir Andalucía en un polo de atracción de talento internacional, mediante un programa de captación de talento que tenga un impacto como el del Icrea en Cataluña o el de Ikerbasque en el País Vasco.

MEDALLA DE ORO

Durante el acto de apertura de curso, el rector ha hecho entrega de la Medalla de Oro de la Universidad Internacional de Andalucía, en su modalidad Antonio Machado, a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) y, en su modalidad Zenobia Camprubí, al Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP).

Al hilo, el rector de la Universidad Pablo de Olavide y presidente de la AUIP, Francisco Oliva, ha agradecido "en más de las 300 universidades de España, Portugal, América Latina y el Caribe" que forman parte de este ente. Una actividad que se ha consolidado durante más de cuarenta años gracias a un alto número de becas de movilidad, programas de doctorado y en más de 150 redes de investigación.

Además, Oliva ha destacado el papel de las universidades públicas andaluzas en AUIP, subrayando el programa García Lorca de becas a estudiantes iberioamericanos, "que nos permite traer talento de primer orden". Por parte del IAAP, la viceconsejera de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, Ana María Corredera, ha puesto en valor la década de colaboración con la Internacional de Andalucía, que ha hecho posible "una formación de posgrado ejemplar".

Por último, ha añadido que "hemos avanzado en una estrategia que ha permitido que tengamos profesionales al frente de la administración más formados, más capacitados, que innoven más y que den mejores respuestas a la ciudadanía", ha concluido.