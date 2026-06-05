El 70% de la plantilla de CAF respalda el preacuerdo sobre el convenio colectivo

ZARAGOZA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El preacuerdo sobre el convenio colectivo que los sindicatos alcanzaron recientemente con la dirección de CAF Zaragoza "recoge avances importantes". Así lo entiende el 69,47% de los trabajadores que este jueves han participado en alguna de las tres asambleas que CCOO ha celebrado en la factoría.

El texto que regulará las condiciones laborales de la plantilla hasta 2028 "recoge importantes avances en materia salarial, unifica la jornada anual, incluye el compromiso de que se realizarán medio centenar de contrataciones fijas e introduce mejoras sociales", han afirmado desde CCOO.

Este jueves se ha puesto fin a la negociación del nuevo convenio colectivo de CAF Zaragoza y se han desconvocado las movilizaciones previstas para este mes de junio.

La sección sindical de CCOO ha celebrado tres asambleas y tres votaciones en la planta ferroviaria. El 69,47% de las personas que han acudido a la convocatoria ha refrendado la última propuesta que la dirección puso sobre la mesa, que se logró tras seis jornadas de intensas movilizaciones.

El nuevo convenio, que tendrá una vigencia de tres años, incluye importantes avances en materia salarial. En 2026 el incremento será del 3,15%, en 2027 del IPC más el 0,5% y en 2028 de la inflación más el 0,75%. Se garantiza un suelo de la inflación más el 0,25%. El texto también unifica la jornada anual en 1.592,5 horas para toda la plantilla.

Del bloque del empleo, el sindicato ha destacado los compromisos que adquiere la empresa de realizar 55 contrataciones fijas; de activar el contrato de relevo para quienes nacieron entre 1965 y 1967 y de actualizar las categorías para el paso de operarios a empleados.

El documento final también introduce mejoras sociales clave al incrementar la cobertura económica en las bajas por enfermedad común. A partir de ahora se suben los tramos más desfavorables, se incorpora a un fisioterapeuta y se regulan bien los trimestres. Además, se crea una bolsa de 22 horas para asistencia médica --privada o pública-- y se aumentan las indemnizaciones por incapacidad laboral hasta los 75.000 euros.