Abascal pide disculpas a quienes se quedan fuera del acto de Vox en Huesca por aforo: "Es un síntoma de la movilización"

El líder de Vox, Santiago Abascal, se dirige a quienes no han podido acceder al acto de precampaña en Huesca. - VOX

HUESCA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido disculpas este jueves a quienes se han quedado fuera del acto de precampaña en Huesca por no poder acceder debido al aforo: "Es un síntoma extraordinario de la movilización que hay en España".

"El día 29 de noviembre creo que nos lo jugamos todo", ha advertido Abascal, quien ha reclamado una gran movilización en las próximas elecciones generales para que España pueda recuperarse "del secuestro, del latrocinio, de la corrupción y de la traición de este Gobierno".

Asimismo, ha pedido ayuda para convencer a quienes han perdido la esperanza y lograr "un cambio profundo y un cambio tranquilo que traiga el sentido común a España".

"Un cambio que facilite vivienda y trabajo digno a los jóvenes, devuelva la prosperidad al campo y recupere la industria nacional", ha concluido Abascal, antes del inicio del acto de precampaña en la capital oscense.