Abascal dice que Sánchez "ocupa con 'k' la presidencia del Gobierno con trampas, mentiras y traiciones"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, clausura el acto de fin de campaña de Vox, a 6 de febrero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). Los comicios se celebran el próximo domingo 8 de febrero. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA/MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha hecho un último llamamiento a la movilización el próximo 8 de febrero, día de las elecciones autonómicas en Aragón, para no caer en el "triunfalismo", a la vez que ha vuelto a acusar al PP de promover una "guerra sucia" contra su formación.

Así se ha pronunciado Abascal en el mitin de cierre de campaña en la Plaza de la Seo (Zaragoza) ante unas 5.000 personas, según las cifras facilitadas por Vox, en el que ha estado acompañado por el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, el candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, y el cabeza de lista por Zaragoza, Santiago Morón.

En un momento de la intervención, Abascal ha negado una "pinza" PSOE-Vox como acusan desde el PP y ha criticado que los 'populares' "utilizan a sus medios subvencionados para atacar a Vox" con "la guerra sucia", haciendo hincapié en que cuando el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "toca el silbato" aparece el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para reunirse en el Palacio de La Moncloa.

"A la Presidencia del Gobierno se le respeta cuando el presidente del Gobierno respeta a España y si el presidente del Gobierno no respeta a España, nosotros no respetamos al presidente del Gobierno", sino que "le combatimos, le negamos cualquier tipo de reunión, le denunciamos ante los tribunales e intentamos sentarle en el banquillo para que pague por sus traiciones y sus corrupciones".

En este sentido, Abascal también ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que aclare su posición. "O está con la juventud aragonesa o está con la juventud norteafricana", ha afirmado, subrayando que "el rumbo de Vox es claro" y que "no se puede estar en misa y repicando".

A su juicio, Vox no ha mentido ni estafado a los españoles, sino "que viene a hacer lo que dice en campaña electoral y a impulsarlo desde los gobiernos", una "alternativa" que "no va a traicionar" a su electorado. Ha añadido además que el candidato del PP, Jorge Azcón, y la socialista, Pilar Alegría, son "la causa de todos los males" que padecen los aragoneses.

También ha afeado a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que se crea que Vox tiene "la obligación" de darle sus votos tras los resultados de las elecciones extremeñas y le ha reprochado que "agradeciera" la llamada del presidente del Gobierno por la borrasca. "Ese es el problema del Partido Popular. Nos gobierna una mafia y cuando llegan unas inundaciones a la Comunidad Valenciana se ponen al lado de Sánchez", ha dicho.

CRÍTICAS A SÁNCHEZ

Por otro lado, Abascal ha afirmado Sánchez "ocupa con 'k' la presidencia del Gobierno con trampas, mentiras y traiciones y, sin ninguna duda, va a pasar al listado de traidores de la Historia de España", añadiendo que "juega a ser un actor en la escena internacional" para "sustituir" al venezolano Nicolás Maduro. "Espero que siga la misma trayectoria", ha deseado.

Dicho esto, ha defendido que los aragoneses tienen los mismos problemas que el resto de los españoles como "el llegar a fin de mes" o la "inseguridad en las calles" y ha criticado que el Gobierno de Sánchez "quiera retirar a ETA" de la lista de organizaciones terroristas de la UE. "Pedro, eres un auténtico traidor a tu pueblo, no te lo vamos a perdonar", ha avisado.

Abascal ha aludido al motín ocurrido en el centro de reforma de Juslibol (Zaragoza) este jueves, con ocho policías nacionales heridos, señalando que la presencia de menores migrantes no acompañados "es exactamente la razón" por la que Vox abandonó en 2024 el Gobierno de Aragón: "No queríamos contribuir al reparto de la ruina y de la inseguridad por toda España".

"No pudimos soportar que el señor Feijóo, colaborando con las políticas de invasión de Sánchez, le diera la orden al señor Azcón de que rompiera los compromisos con Vox y de que nos mintiera", ha continuado el líder de Vox. "¿Qué tipo de gente estamos trayendo que son capaces de agredir a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, a hombres preparados y armados?", se ha preguntado.

QUIEREN CENSURAR LAS REDES Abascal se ha quejado de que el Gobierno de Sánchez quiere censurar las redes sociales "con la excusa de proteger a los menores", aseverando: "A los menores les protegemos los padres y decidimos si acceden a las redes o no", también en las escuelas frente a "ese profesorado pornógrafo que lleva la ideología de género" a las aulas.

"Yo quiero condenar un Gobierno criminal, corrupto, que ha puesto a las mujeres en riesgo, que ha arrebatado el futuro a los jóvenes, se ha aliado con el terrorismo, con el separatismo, que ha metido a los comunistas en el Gobierno para robarnos la libertad, para atacar la propiedad privada, para dar derechos a los ocupas", ha subrayado, al tiempo que ha acusado al presidente del Gobierno de pagarse "su propia carrera electoral interna dentro del PSOE con el dinero de las saunas". ¿Quién protegía a los menores que estaban en las saunas de la familia del presidente del gobierno? ¿A esos quién los protegía?", ha cuestionado.