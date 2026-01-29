Abascal (Vox): "No ha nacido presidente, periodista u obispo que nos haga aceptar la invasión o la islamización"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un mitin en Barbastro (Huesca). - VOX

BARBASTRO (HUESCA), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha alertado este jueves de la "inmigración masiva" que cree que han favorecido tanto la "mafia corrupta" del PSOE como "la estafa y la mentira" del PP, y ha avisado de que "no ha nacido el presidente, el periodista o el obispo que nos haga comulgar con ruedas de molino, que nos haga aceptar la invasión de nuestra patria o la islamización de nuestra sociedad".

En un mitin celebrado en el Gran Hotel Ciudad de Barbastro, en el que ha centrado la mayor parte de su intervención en cargar contra las personas migrantes, en respuesta a la regularización extraordinaria de 500.000 personas impulsada por el Gobierno, Abascal ha asegurado que "las cosas se han estropeado mucho", pero que "siempre hay marcha atrás", poniendo como ejemplo a "los abuelos de nuestros abuelos de nuestros abuelos, que pelearon ocho siglos para volver a recuperar nuestra patria", en referencia a la reconquista cristiana de la península.

En este sentido, tras criticar a 'populares' y socialistas por aplicar "las mismas políticas durante 40 años", ha advertido de que Vox no ha llegado para poner "parches" y de que "hay que cambiar todo lo que han hecho en estos 40 años" y "cambiar el rumbo radicalmente".

"Absolutamente hay que cambiar todo lo que han hecho en estos 40 años", ha afirmado Abascal, refiriéndose a "lo que tiene que ver con la soberanía, con la unidad nacional, con la economía, con la seguridad en las calles, con las fronteras, con la geopolítica, con la inmigración".

"NOS HAN ROBADO"

Antes, ha acusado a PP y PSOE de haber "robado la España de nuestros padres". "Nos han robado la soberanía, las riendas de nuestro destino y la capacidad de decidir nuestro futuro para entregárselo a unos burócratas en Bruselas y para que allí el Partido Popular, el Partido Socialista lo pacten todo a nuestras espaldas", ha expresado.

El líder de Vox ha añadido que estos dos partidos "nos han robado la unidad nacional ridiéndose a los separatistas", la seguridad en las calles o la prosperidad, porque "hoy mucha gente trabaja para ser esclavos y para ser pobres".

En este sentido, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por usar los datos macroeconómicos para decir que "España va como un cohete": "Hay que ser desaprensivo y canalla para decir eso a los españoles que no llegan a final de mes".

Abascal ha agregado que "nos han robado también los servicios de calidad" y un ferrocarril que funcionaba "para gastárselo en otras cosas", así como "una sanidad que era un ejemplo" en el momento "de más recaudación del Estado, con impuestos "por trabajar, por vivir, por tener casa, por morirse, por heredar, por respirar" y ha preguntado: "¿Impuestos para qué? ¿Para pagar esas porquerías? Para darlo todo en ayuda al desarrollo? ¿Para pagar ideologías? ¿Para pagar sindicatos? ¿Para pagar partidos?".

"UNA INVASIÓN"

Volviendo a la cuestión migratoria, ha recalcado que "no puede ser que la política española" permite que "un extranjero que entra ilegalmente vaya a tener más facilidades que un español".

Ha cargado contra Sánchez por impulsar la regularización de migrantes para no hablar de los accidentes de tren en Córdoba y Barcelona: "Han dicho a ver si cuela y se deja de hablar de los muertos". Sin embargo, ha remarcado: "No vamos a dejar de hablar de los españoles caídos a manos de la corrupción y de la traición socialista".

Asimismo, ha negado que muchas de estas personas lleguen huyendo de conflictos, sino "llamados por nuestros gobiernos" y porque "les ponen en un hotel rural con calefacción, con aire acondicionado y con pensión completa".

Además, Abascal ha reiterado que "aunque les den la nacionalidad de manera fraudulenta, no lo son ni lo serán", y que van a revertir esas "nacionalizaciones fraudulentas". "Esto no es inmigración. Esto es una invasión en toda regla", ha remachado.

Tras defender de nuevo la "remigración" de estas personas, ha considerado que si faltan trabajadores en algunos sectores es porque "el empresario tiene que pagar unas cotizaciones sociales" y no pueden subir los sueldos.

"Solidarios sí. En primer lugar, con nuestros hijos. En segundo lugar, con nuestros vecinos y con nuestra patria. Y si después podemos ayudar al resto y preocuparnos hasta por Groenlandia, pues lo haremos. Pero primero, lo nuestro", ha zanjado el presidente de Vox, quien ha asegurado que "esto no es xenofobia" ni "racismo", sino "sentido común".

FUNERAL POR EL ACCIDENTE DE ADAMUZ

Por otro lado, en relación al funeral celebrado este jueves en la catedral de Huelva por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), al que no ha asistido, ha subrayado que no están para sacarse "una foto" y poner "caritas de pena".

"La pena la transformamos en rabia y en deseo de justicia para que los culpables paguen y por eso estamos aquí señalando al Gobierno criminal responsable de la corrupción en la Renfe", ha exclamado, mientras "otros van de plañideras haciendo como que gimetoean en los funerales".

NOLASCO: "LES VAMOS A DECIR LAS VERDADES" A AZCÓN Y ALEGRÍA

Previamente, el candidato a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afeado a sus homólogos popular y socialista, Jorge Azcón y Pilar Alegría, que pactaran "expulsar" a Vox de un debate, en referencia al 'cara a cara' del pasado lunes, pero ha advertido de que en el de este jueves, en TVE, les van a decir "las verdades".

Nolasco ha expuesto que "los chavales sufren en la calle las consecuencias de un Aragón que se degrada cada día más" y ha cargado contra la "mala gestión de décadas de bipartidismo corrupto que ha pactado con el separatismo".

Igualmente, ha reclamado infraestructuras como terminar la A-21, A-23, Variante de Jaca y Variante de Sabiñánigo.