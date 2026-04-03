Abierta a la circulación la A-139, de Benasque a Llanos del Hospital (Huesca), cerrada desde este jueves por aludes

HUESCA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
La carretera A-139, en el tramo que une Benasque con Llanos del Hospital, en el Pirineo de Huesca, se ha abierto esta tarde después de que este Jueves Santo se tuviera que cerrar por riesgo de aludes, además de que las últimas nevadas habían dejado intransitable la vía.
El Gobierno de Aragón, titular de esta vía, ha informado de que los seis kilómetros que unen Benasque y los Llanos del Hospital han quedado limpios después de que varios operarios hayan estado trabajando con maquinaria en la retirada de la nieve.
El riesgo de aludes de nieve obligó a cortar seis kilómetros de la A-139, que ha permanecido cerrada desde el kilómetro 65 al kilómetro 71 hasta que ya ha quedado expedita.
No obstante, durante el tiempo que ha estado cerrada al tráfico se han habilitado dos momentos de paso controlado tanto de entrada como de salida, para quien lo necesitara, a las 12.00 y 16.00 horas.
Esta carretera conecta con uno de los principales accesos al valle de Benasque, una zona donde los aludes provocan incidencias recurrentes en la red viaria.