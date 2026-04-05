Abierta la convocatoria de plazas en los campos de voluntariado dentro y fuera de Aragón del IAJ

Archivo - Abiertos los plazos de inscripción para jóvenes aragoneses interesados en apuntarse a los campos de voluntariado dentro y fuera de Aragón, también en el extranjero. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Aragonés de la Juventud, dependiente del Departamento de Bienestar Social y Familia, convoca sus campos de voluntariado juvenil durante el verano de 2026, dirigidos a jóvenes de hasta 30 años interesados en participar en proyectos solidarios que se desarrollen en Aragón, en otras Comunidades Autónomas y también en países extranjeros.

Para acceder a cualquiera de ellos es imprescindible haber nacido o estar empadronado en un municipio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Quienes acceden a las convocatorias tienen cubiertos los gastos de alojamiento y manutención en régimen de pensión completa y pueden participar en todas las actividades de animación, formativas, culturales y de ocio que se desarrollen dentro en el marco del campo de voluntariado en el período estival.

Al inscribirse se comprometen a colaborar de forma desinteresada en proyectos de proyección social, fomentando valores como la convivencia, la tolerancia y la interculturalidad en la comunidad local.

La solicitud de plaza como voluntarios en el territorio nacional dentro o fuera de Aragón está disponible para chicos y chicas a partir de 15 años y hasta los 30 y la cuota de inscripción son 110 euros, si bien puede variar en otras comunidades autónomas.

El plazo se abre este lunes 6 de abril a las 8.00 horas y finaliza el viernes 10 de abril a las 14.00 horas. El sorteo de plazas se celebrará en acto público el jueves 16 de abril a las 11.00 horas en la sede del Instituto Aragonés de la Juventud en Zaragoza, en la calle Franco y López, 4.

Por otro lado, el plazo para apuntarse a los campos internacionales ya está abierto y se pueden consultar en 'aragon.es/-/campos-de-voluntariado-internacionales' las condiciones de participación y simular los destinos disponibles en 'frontend.workcamp-plato.org/searchform/b330d925-3ca3-4283-a11d-dc51f547a464'.

Se admiten inscripciones hasta el 15 de junio y en este caso pueden participar jóvenes de entre 18 y 30 años a quienes se les requiere un nivel de inglés que permita una comunicación fluida y también la presentación de una carta de motivación en este idioma.

La inscripción general en estas estancias en el extranjero también es de 110 euros, lo que cubre el alojamiento y la manutención en régimen de pensión completa; los gastos de transporte de ida y vuelta corren a cargo del voluntario.

Toda la información detallada sobre los campos de voluntariado, así como los formularios de inscripción y el listado completo de estancias disponibles pueden consultarse en el portal web del Instituto Aragonés de la Juventud 'www.aragon.es/-/campos-de-voluntariado-1'.