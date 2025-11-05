El abogado de Sijena pide suspender la presentación del disco de Rosalía en el MNAC por posibles daños a las obras

Archivo - La cantante Rosalía posa durante el photocall previo a la gala de entrega de los Latin Grammy 2023, en el Palacio de Congresos de Sevilla, a 16 de noviembre de 2023, en Sevilla, Andalucía (España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ha pedido la suspensión del acto de presentación del nuevo disco de Rosalía, previsto para las 21.00 horas de este miércoles en la Sala Oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), al entender que podría ocasionar daños a las pinturas murales del Monasterio de Sijena, que se exponen a unos metros, y ha advertido de "acciones penales" si resultan perjudicadas.

Español, quien ha dejado claro, en declaraciones a Europa Press, que no tienen nada contra Rosalia --"es una artista estupenda y ojalá tenga mucho éxito", ha dicho, ha presentado un escrito para la suspensión del acto ante el juzgado número 2 de Huesca, que dirime la ejecución de la sentencia que ordena la devolución de las pinturas murales de la Sala Capitular del Monasterio de Sijena a su lugar original, en la Comarca oscense de Los Monegros.

En este evento, la artista catalana pretendía presentar su último álbum, 'Lux', antes de su lanzamiento oficial, previsto para este viernes, 7 de noviembre.

El letrado ha justificado su oposición a la celebración de esta "fiesta", en la que prevé gran cantidad de gente, en el daño que las vibraciones pueden causas a las obras, así como en posibles problemas de seguridad debido a "estampidas" en un museo en el que se exponen "obras de arte muy valiosas". Ha hecho referencia a lo sucedido con la artista catalana recientemente en la Gran Vía madrileña, una 'performance' por la que tiene abierto un expediente por "desórdenes públicos".

"No me parece responsable", ha insistido Español, quien ha recordado que la conservadora jefa del museo barcelonés, Carme Ramells, alertó para oponerse al retorno de estas obras del románico a Aragón de que "la más mínima vibración podría causar el desprendimiento" de las pinturas murales de Sijena.

Además, de las pinturas de la Sala Capitular de Sijena, a "tres, cuatro o cinco metros en línea recta" se encuentran también las de Sant Climent de Catüll, otra joya del románico que se expone en el MNAC.

UN MONTAJE "IMPRESIONANTE"

El abogado ha señalado que no tiene datos del acto organizado por Rosalía, pero sí que ha visto el montaje de luz y de sonido y es "impresionante", calculando que tendrá "500 ó 1.000 vatios".

"Es una irresponsabilidad", ha subrayado, advirtiendo también del "descontrol de gente" que se puede generar en el MNAC tras lo ocurrido en Madrid, que "no hay cuerpo de seguridad que pueda controlar".

"Cuidado no haya daños", ha avisado Español, quien ha recalcado que el problema es "más delicado de lo que parece", ya que con ese concierto "vibrarán carteles, pinturas murales, las telas de los cuadros, vibrará todo".

De momento, no hay resolución de la jueza de Huesca, aunque Jorge Español se ha mostrado convencido de que "algo habrá hecho" ante los riesgos que, a su juicio, puede ocasionar este acto.

No obstante, ha sostenido que no tiene que ser la jueza la que tome la decisión, que cree que la debería tomar la Generalitat de Cataluña o el propio MNAC. Una decisión, ha finalizado, que no tiene por qué implicar la suspensión de la presentación de 'Lux', sino simplemente su traslado a otro lugar, como los jardines del museo.