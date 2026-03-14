Abre sus puertas 'Menuda Feria' con más de 40 espacios que ofrecen propuestas sobre educación, crianza y ocio familiar

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández en la inauguración de 'Menuda feria'. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Menuda Feria' ha abierto sus puertas este sábado en Zaragoza en una 13º edición que hasta este domingo presenta más de 40 espacios con propuestas centradas en la educación, la crianza, el bienestar, la conciliación, la salud y el ocio familiar y refuerza su carácter experiencial con estands ideados para que el público pueda participar.

La inauguración ha contado con la presencia de la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández para una cita asentada en el calendario ferial que tiene como referencia la cifra de 8.000 personas que cada año asisten en busca de experiencias de aprendizaje, juego y tiempo de calidad compartido, con una programación diseñada para acompañar a las familias en las distintas etapas del crecimiento de sus hijos e hijas.

EDUCACIÓN, CRIANZA Y BIENESTAR

Uno de los ejes principales de la programación vuelve a ser la educación. El Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con un espacio informativo dirigido a las familias en el que ofrece orientación sobre las Escuelas Infantiles Municipales de Zaragoza, los Cheques Familia y diferentes recursos vinculados a la primera infancia.

Además, se pone a disposición de los asistentes material informativo sobre los procesos de inscripción, los centros disponibles y otros servicios de interés.

Este espacio incluye también contenidos de la Red de Bibliotecas Municipales de Zaragoza (BPMZ), con materiales divulgativos sobre sus secciones infantiles y recursos pensados para fomentar la lectura desde edades tempranas.

A ello se suma la difusión de las Enseñanzas Artísticas del Ayuntamiento de Zaragoza, y el Servicio de Educación organiza el taller 'Las emociones te cuento', dirigida al primer ciclo de Primaria y centrada en la educación emocional. Esta actividad tiene lugar este sábado a las 16.50 horas y este domingo a las 11.00 horas y va dirigido a los niños y niñas a partir de 6 años.

Además, tanto este sábado como el domingo, en el estand municipal habrá una zona de juego y lectura libre para los niños y sus familias y también cuentacuentos en horario de mañana --a las 11.00 horas y a las 12.30 horas-- y por la tarde a las 18.00 horas y a las 19.00 horas.

Por su parte, desde los Servicios de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza se impulsaan actividades en las que el juego se convertirá en herramienta educativa para trabajar valores como la igualdad y la convivencia, con una zona de juegos gigantes y dinámicas participativas pensadas para aprender jugando.

La educación se completará con la presencia de centros como el Colegio Alemán de Zaragoza y el Colegio Waldorf, junto a proyectos educativos de referencia como Cuadernos Rubio e iniciativas de conciliación como Tempranitos, que mostrarán distintas formas de aprendizaje y acompañamiento a las familias.

Menuda Feria refuerza también su espacio dedicado al bienestar emocional de niños y familias, con proyectos especializados como Andaconmigo, además de propuestas orientadas a las edades tempranas como la Zona Baby, impulsada por especialistas en desarrollo infantil. En esta línea, el Colegio Oficial de Psicología de Aragón ofrece talleres centrados en el acompañamiento perinatal.

OCIO FAMILIAR, MÚSICA Y PROPUESTAS SALUDABLES

El ocio familiar de calidad volverá a ser otro de los grandes protagonistas del fin de semana, con propuestas como Dinópolis, Sendaviva, el Planetario de Aragón, Lacasitos o el universo creativo de Playmobil, además de juegos y talleres pensados para compartir tiempo en familia lejos de las pantallas.

Uno de los momentos más esperados será el concierto de Happening, incluido en la entrada e impulsado por la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad del Gobierno de Aragón, con el objetivo de acercar a los niños y niñas una propuesta musical adaptada a su edad y con valor educativo.

La feria contará además con un "market familiar", en el que se podrán encontrar libros especializados en crianza, propuestas de salud y formación para familias, productos vinculados con Zaragoza y pequeños detalles para recién nacidos. A ello se sumará el espacio Menudo Chef, que acercará a las familias actividades y contenidos relacionados con la alimentación equilibrada, la nutrición infantil y los hábitos saludables.

Las entradas están disponibles online. El acceso es gratuito para los niños y niñas, mientras que las entradas para adultos tienen un precio de 10 euros para un día y de 18 euros para dos días. Las entradas adquiridas online contarán con preferencia de acceso, aunque también podrán comprarse en taquilla durante la celebración del evento.

Para más información y detalles sobre la programación, los interesados pueden visitar www.menudaferia.com donde se encuentra la programación completa.