Admiración, lágrimas y un aniversario de boda entre las miles de personas que disfrutaron del eclipse en Zaragoza

ZARAGOZA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han desafiado al intenso calor que ha azotado este miércoles Zaragoza y han observado emocionadas el eclipse solar total, un fenómeno único que ha causado admiración conforme se iba oscureciendo e incluso lágrimas cuando el Sol ha quedado completamente tapado por la Luna con una corona luminosa a su alrededor, y que ha congregado tanto a zaragozanos como a multitud de turistas, como un matrimonio canadiense que ha celebrado su 20 aniversario de casados presenciando este fenómeno astronómico.

Aficionados a la astronomía y curiosos se han agolpado este miércoles, 12 de agosto, en las riberas del Ebro, los puentes, diferentes explanadas de la ciudad o en sus propias terrazas para disfrutar de un espectáculo único, el primer eclipse total de Sol en más de un siglo, un fenómeno astronómico que han presenciado con emoción y admiración, pese a que han tenido que desafiar a altísimas temperaturas de casi 40 grados.

Muchas de ellas han desoído las recomendaciones de las administraciones de evitar permanecer durante mucho rato al Sol y, ya desde primera hora de la mañana, guardaban sitio en diversas zonas de la ciudad, como los puentes o parte de la ribera del Ebro, a pesar de las advertencias de que no eran los lugares con mejor visibilidad. Para ello han llegado equipados con sombrillas e incluso con tiendas de campaña, además de con telescopios, cámaras y diversos instrumentos para visualizar o grabar el fenómeno.

Al menos en el Puente de Piedra, han abundado los turistas extranjeros, con personas procedentes del Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal, Canadá o diversos países asiáticos.

UN ANIVERSARIO DE BODA

Entre ellos, la fotógrafa Deb Conacher y su marido, Dave Teslin, que han viajado desde Toronto (Canadá) hasta España expresamente para ver el eclipse, con el añadido de que ha coincidido con la celebración de su 20 aniversario de casados. "Este es nuestro gran viaje", ha expresado.

"Hemos estado esperando por esto desde hace dos años", ha asegurado Conacher, quien ha señalado que intentaron ver otro eclipse en su ciudad de origen en 2024, pero estuvo nublado, algo que afortunadamente no ha sucedido en Zaragoza, aunque ha reconocido que se han estado "derritiendo" por el calor ya que han esperado durante cuatro horas al sol para guardar su sitio en el puente.

Otras de las personas que se han acercado por el entorno del Ebro ha sido María, zaragozana afincada en París que ha aprovechado sus vacaciones para visitar a su familia y, de paso, disfrutar de este momento único.

"Estoy en París desde hace ya años y estoy de vacaciones y, como es eclipse ahora, pues aprovecho para verlo y estar con mi familia", ha explicado.

Ha acudido junto a su familia con hamacas a partir de las 15.00 horas. Por suerte, a primera hora de la tarde, han tenido algo de sombra de las farolas y, además, han venido equipadas con hielo, comida, agua, ventiladores y "todo lo que se nos ha ocurrido".

ZARAGOZA, UNA CIUDAD PRIVILEGIADA

Zaragoza, al igual que buena parte de Aragón, ha sido uno de los lugares privilegiados al hallarse en la parte central de la llamada franja de totalidad --todas las zonas en las que el eclipse se veía completo--. Diversas zonas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Cataluña, Comunidad Valencia, Castilla-La Mancha o Baleares también han corrido la misma suerte.

El Puente de Piedra ha ofrecido uno de los lugares más privilegiados para observar este fenómeno único, ya que desde este lugar el Sol se ve justo a la derecha de la Basílica del Pilar --aunque con las gafas especiales es imposible ver nada que no sea el astro--.

No obstante, el eclipse no era visible en todo el puente, al igual que en otros puentes de la ciudad, que han sido acotados y sólo han permitido pasar a un determinado número de personas a zonas predeterminadas. Para ello, tanto el Puente de Piedra, como el de Hierro, el de Santiago y el de La Almozara --salvo un carril para emergencias-- han sido cortados al tráfico desde horas antes.

Pese a que la capital aragonesa ha permanecido este miércoles en aviso naranja por temperaturas que podían alcanzar los 40 grados, zaragozanos y visitantes --la alta presencia de turistas extranjeros lleva días notándose en la ciudad-- han ido acudiendo desde primera hora de la tarde a riberas, puentes o explanadas como los parkings Norte y Sur de la Expo o el recinto ferial de Valdespartera. Más suerte han tenido aquellos que viven en pisos altos y han podido presenciar el fenómeno con bebida fresca y evitando aglomeraciones.

Zaragoza no era testigo de un eclipse total de Sol desde el 30 de agosto de 1905 y no lo volverá a ver hasta el siglo que viene. Ello ha levantado la expectación entre los zaragozanos, que han hecho largas colas durante los últimos días para hacerse con algunas de las gafas homologadas gratuitas que han ido repartiendo distintas instituciones, y en los turistas que han ido llenando las calles de la ciudad, dejando una imagen inusual para un mes de agosto.

UN FENÓMENO QUE HA ASOMBRADO

El fenómeno ha comenzado en torno a las 19.35 horas, cuando la Luna ha comenzado a tapar al astro rey y los asistentes han ido colocándose sus gafas para proteger sus ojos.

A partir de ahí, ha empezado una larga espera de casi una hora hasta que el proceso se ha completado y una corona luminosa ha rodeado un Sol completamente oscurecido como paso previo a la oscuridad total, a las 20.29 horas. Sin embargo, minutos antes ya era evidente la falta de luz solar, algo que notaban sobre todo los pájaros, que volaban en grupos sobre el Ebro al creer que anochecía. También se ha notado, y se ha agradecido, un leve descenso de las temperaturas.

Exclamaciones de admiración, aplausos, gritos ahogados de emoción y hasta lágrimas han llenado el escaso minuto y 23 segundos durante el que se ha prolongado el eclipse, hasta que ha vuelto a aparecer el primer rayo de Sol y el proceso se ha ido revirtiendo hasta el anochecer.