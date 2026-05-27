La AECC en Teruel alerta del impacto que el consumo de tabaco tiene tanto en la salud como en el medio ambiente

En Teruel hay unos 7.300 fumadores que consumen cerca de 103.000 cigarrillos al día, muchos de los cuales acaban arrojados en la vía pública en forma de colilla. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Teruel ha desarrollado este miércoles una acción de sensibilización junto al alumnado del Programa Experiencial 'Servicios de Limpieza', con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre el impacto que el consumo de tabaco tiene tanto en la salud como en el medio ambiente.

En la presentación de esta iniciativa han participado el concejal de la institución ferial donde se imparte el Programa, Carlos Méndez; el director del Programa Experiencial Servicios de Limpieza de la Institución Ferial, Luis Pina; la representante de la Asociación Española Contra el Cáncer en Teruel, Belén Royo, y la técnico de Promoción de la Salud de la entidad, Samanta Gómez.

Durante los últimos días, el alumnado participante ha recorrido distintas zonas de la ciudad recogiendo colillas abandonadas en calles, parques y espacios públicos, uno de los residuos más frecuentes y contaminantes del entorno urbano. La acción ha permitido visibilizar de manera muy gráfica la cantidad de basura que genera el consumo de tabaco y fomentar una reflexión colectiva sobre sus consecuencias ambientales.

Como parte de la campaña, se ha instalado además una urna transparente con más de 7.000 colillas, una cifra simbólica que pretende representar el volumen de residuos que podrían llegar a generarse en Teruel en apenas una media mañana. Desde la Asociación destacan que este tipo de acciones buscan trasladar a la ciudadanía la dimensión real del impacto ambiental asociado al tabaquismo.

En este sentido, la Asociación ha puesto el foco en el consumo existente en la capital turolense. Teniendo en cuenta que en Teruel residen alrededor de 36.700 habitantes y que aproximadamente un 20 % de la población fuma de manera habitual, la ciudad contaría con más de 7.300 fumadores. Si se estima un consumo medio de 14 cigarrillos diarios por persona fumadora, en Teruel podrían consumirse cerca de 103.000 cigarrillos al día.

Partiendo de estudios que indican que una parte importante de fumadores arroja las colillas a la vía pública, la entidad pretende hacer reflexionar sobre la enorme cantidad de residuos que terminan contaminando el entorno urbano cada jornada. Durante la presentación, los responsables de la iniciativa han coincidido en destacar la importancia de implicar a la ciudadanía y especialmente a los jóvenes en la construcción de espacios más saludables y sostenibles.

Asimismo, han agradecido la implicación del alumnado y profesorado del Programa Experiencial "Servicios de Limpieza", subrayando su compromiso con la promoción de hábitos de vida saludables y el cuidado del entorno. Desde la Asociación Española Contra el Cáncer recuerdan que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública y una de las principales causas prevenibles de cáncer.

La entidad trabaja alineada con la estrategia internacional MPOWER impulsada por la Organización Mundial de la Salud, un marco de actuación basado en la evidencia científica que busca reducir el consumo de tabaco mediante políticas de prevención, sensibilización y protección de la salud pública.

La Asociación insiste además en que el problema del tabaquismo ya no se limita al consumo tradicional de cigarrillos, sino también a nuevas formas de consumo de nicotina como vapeadores, cigarrillos electrónicos o dispositivos de calentamiento, especialmente presentes entre adolescentes y jóvenes.

En este sentido, alertan de que muchos de estos productos se perciben erróneamente como inocuos y actúan como puerta de entrada al tabaquismo. Precisamente, una de las principales preocupaciones de la entidad es el aumento del consumo de vapeadores entre menores.

Según los datos del estudio ESTUDES 2025, prácticamente uno de cada dos estudiantes de entre 14 y 18 años ha probado cigarrillos electrónicos alguna vez en su vida. Desde la Asociación recuerdan además el importante impacto ambiental que generan estos dispositivos, muchos de ellos de un solo uso y fabricados con plásticos, baterías y materiales altamente contaminantes y difíciles de reciclar.

Para hacer frente a esta situación, la AECC continúa desarrollando campañas y actividades de prevención y sensibilización dirigidas especialmente a jóvenes y adolescentes, en colaboración con entidades como la Mesa Local de Prevención de Adicciones, Teruel Saludable, Cruz Roja, Cruz Blanca y distintos centros educativos y sanitarios de la provincia. Entre estas iniciativas destacan charlas, dinámicas participativas y campañas como 'Cancer Flavor', centrada en desmontar la falsa percepción de inocuidad asociada a los nuevos dispositivos de nicotina.

Estas acciones ya se han desarrollado en municipios como Calanda y Alcañiz, así como en centros educativos de la capital y la Universidad de Teruel, y continuarán próximamente en nuevos espacios de la provincia.