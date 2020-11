Agotado en toda España el 14.320, el número "fetiche" del sorteo de Navidad de la Lotería Nacional

ZARAGOZA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número 14.320 del Sorteo Extraordinario de Navidad del 22 de diciembre de la Lotería Nacional se ha convertido en el más demandado por los ciudadanos y se ha agotado en los primeros quince días de puesta a la venta en todo el territorio nacional.

Este número "fetiche" coincide con el día que se decreta en España el estado de alarma --el 14 de marzo de 2020-- por la pandemia de coronavirus y el posterior confinamiento de casi cien días.

El vicepresidente de la Plataforma Independiente de Administraciones de Lotería (PIDAL) y responsable de la administración de 'Lotería del Rosario' de Zaragoza, Alejandro Aznar, ha informado de que todos los días recibe entre dos y tres llamadas o correos electrónicos de ciudadanos interesados por ese número.

En declaraciones a Europa Press, Alejandro Aznar ha explicado de forma gráfica que la gente "se lanza a buscar esa fecha en el número de la lotería". Ha contado que en su administración han recibido cien décimos y se agotaron los primeros días, al igual que en el resto de administraciones de España, que han vendido los 1.720 décimos. "Si toca será un premio muy repartido" ha augurado.

Alejandro Aznar ha explicado que los números "fetiche" son habituales y ha contado el ejemplo de la boda del rey Felipe VI, el 22.504, y el año de la celebración de la Exposición Internacional de Zaragoza procuró que a su administración llegara el número 2.008. "Fue un bombazo, todo el mundo quería jugarlo y generó fidelidad entre los clientes".

CAÍDA DE VENTAS

Por otra parte, Alejandro Aznar ha informado de que las ventas este año han caído y, en su caso, ha detectado una merma cercana al 30 por ciento debido a las restricciones que ha traído la pandemia de coronavirus. En el conjunto nacional el descenso se sitúa entre el 30 y el 40 por ciento con una pérdida de 1.200 millones de euros de beneficios para el Estado.

Al respecto, ha señalado que este verano no ha habido fiestas en los pueblos que "son momentos de gran consumo de lotería", tampoco hay actividad deportiva y los clubes no han adquirido participaciones ni tampoco la hostelería. "Toda esa lotería se vende antes del mes de noviembre y es imposible recuperar esas ventas antes del sorteo de Navidad".

Por otro lado, ha subrayado que la venta por Internet ha aumentado exponencialmente y si en años anteriores el crecimiento era de un 4 o un 5 por ciento o incluso un 10 por ciento, este año, en su administración, ha llegado al 250 por ciento y "queda lo fuerte, que está por venir", ha agregado.

No obstante, ha reconocido que no llegará a compensar la caída global porque el volumen que se mueve no es tan grande como el que generan las fiestas de pueblos, las empresas y los clubes deportivos. Como ejemplo ha expuesto que una sola entidad el pasado año jugó 68.000 euros, "pero en Internet nadie compra esa cifra", ya que las cuantías medias oscilan entre los 20 y los 80 euros.

Alejandro Aznar ha relatado que su administración se comenzó a posicionar en Internet desde un principio, hacia 1997, lo que le ha facilitado las ventas y "generar un nombre" frente a los que comienzan sin inversión previa y sin clientes. "Lo tienen más complicado y a algunas administraciones no les sale rentable ahora porque es una medida con resultados a más a largo plazo".

GENERAR ILUSIÓN

También ha alertado de las administraciones que tienen focalizadas sus ventas, entre el 80 y el 90 por ciento, en el sorteo de Navidad porque si es un año "flojo" habrá algunas que se resientan con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Este sector emplea a 12.000 personas en el conjunto de España. En Aragón hay unos 330 puntos de venta, de los que 251 se localizan en Zaragoza.

Alejandro Aznar se ha mostrado esperanzado al apuntar que queda el final de la campaña, que se emita el anuncio del sorteo extraordinario de Navidad y ver el impacto del último tirón en compras por parte de las empresas y particulares.

Ha concluido al subrayar lo siguiente: "Somos conscientes de que tenernos un producto de ocio, que genera ilusión y esperanza y hay que seguir siendo optimistas y ofrecer nuestra buena cara y ganas de compartir porque el 22 de diciembre siempre hay buenas noticias".