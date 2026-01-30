Agricultura abona el anticipo de las ayudas asociadas a la ganadería de la PAC 2025

El departamento de Agricultura ha abonado el anticipo de las ayudas asociadas a la ganadería de la PAC 2025. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 30 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón ha abonado hoy 30 de enero el anticipo de las ayudas asociadas a la ganadería correspondientes a la PAC 2025, dirigidas a los sectores de ovino-caprino y vacuno.Este anticipo supone el 70 % de los importes unitarios provisionales fijados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) para cada una de las líneas de ayuda y alcanza un importe total de 11.102.024,40 euros.

Las ayudas se reparten entre los 7,5 millones de euros para el ovino-caprino de carne --7.553.698,54 euros--; los 117.542,28 euros para el ovino-caprino de leche, las vacas nodrizas para las que se destinan 2.692.774,54 euros y el vacuno de leche --738.009,04 euros--.

Con el objetivo de evitar posibles reintegros posteriores, no se han incluido en este pago anticipado aquellos expedientes que se encuentran pendientes de recibir o procesar información procedente de intercambios con otras comunidades autónomas, como datos de titulares con explotaciones fuera de Aragón, trashumancias o ventas de corderos y cabritos.

El director general de Producción Agraria, Carlos Calvo, ha afirmado que "con este pago del anticipo, el Gobierno de Aragón avanza en la tramitación de las ayudas asociadas a la ganadería de la PAC 2025, permitiendo a los beneficiarios disponer de liquidez con antelación al pago del saldo definitivo".

Además, Calvo ha añadido que "el anticipo se ha calculado conforme a los importes unitarios provisionales establecidos por el FEGA y excluye aquellos expedientes pendientes de controles o verificaciones, que se incorporarán en el siguiente proceso de pago una vez completadas las comprobaciones necesarias".

Tampoco se han incorporado los expedientes incluidos en el plan de controles sobre el terreno, los que requieren revisión de alegaciones presentadas a los controles administrativos, ni aquellos que precisan una revisión de los derechos en ovino y caprino por incoherencias con la información disponible en el Registro de Identificación Individual de Animales (RIIA).

Estos expedientes se incorporarán en el siguiente proceso de cálculo de la ayuda, una vez se disponga de los importes unitarios definitivos, momento en el que se procederá al pago del saldo correspondiente.

ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUD ÚNICA DE LA PAC 2026

Por otra parte, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la orden que regula la Solicitud Única de las ayudas de la PAC para el año 2026, dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 (PEPAC).

La Orden establece el marco normativo y los plazos para la presentación telemática de la Solicitud Única 2026, que agrupa diferentes líneas de apoyo como pagos directos a agricultores y ganaderos, así como pagos ligados a compromisos medioambientales, climáticos y otros instrumentos de desarrollo rural como las ayudas a zonas con limitaciones naturales. También incluye ayudas específicas para jóvenes agricultores y agricultoras, regímenes en favor del clima y pagos asociados a la producción tanto por superficie como por ganadería.

Esta convocatoria es un pilar básico de la política agraria del Gobierno de Aragón y del PEPAC 2023-2027, orientada a garantizar la sostenibilidad, la competitividad y la adaptación a los retos actuales del sector agrario para garantizar la viabilidad económica de las explotaciones y el mantenimiento del tejido productivo en el medio rural.

El Gobierno de Aragón recuerda a las personas interesadas que deberán tramitar su solicitud de forma electrónica a través de la aplicación proporcionada a estos efectos http://www.aragon.es/pac cumpliendo con los requisitos y documentación establecidos en la Orden.